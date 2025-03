‘Mujeres sin Filtro’: María Cecilia Botero cuenta cómo será el nuevo programa del Canal RCN

El próximo miércoles 26 de marzo llega ‘Mujeres sin Filtro’ al canal RCN. Claudia Palacios, María Cecilia Botero, Flavia Dos Santos, Natalia Sanint y Kika Nieto; cinco reconocidas mujeres hablarán de varios temas.

En A lo que vinimos estuvo María Cecilia Botero, exitosa actriz con una amplia carrera y una de las mujeres detrás de este ansiado programa.

¿Cómo describes tu carrera?

“He sido actriz de cine, teatro, de televisión; he hecho radio, televisión. Eso ha hecho que estas diferentes generaciones me hayan podido ver en una cosa o en otra. Los muy jóvenes creo que no me conocen. Ahí me daré a conocer de todas maneras. Me parece chévere, es muy bonito salir a la calle y que la gente te sonría”.

¿Quiénes son las mujeres que estarán en el programa?

“Somos cinco mujeres muy distintas. Hay tres de una misma generación: Claudia, Natalia y Flavia. Kika es muy chiquita y yo soy muy grande. Entonces creo que vamos a cubrir un espectro bien grande de mujeres. No solo es una cuestión de edad, sino de lo distintas que somos frente a la vida, los problemas, lo que le pasa a cada una”.

¿De qué temas hablarán?

“La idea es llegarles a muchas mujeres y hablar de todos esos temas que durante tanto tiempo pueden haber sido tabú. Tenemos derecho a hablar, decir, pensar, responder sin ningún problema con la misma autoridad con que los hombres lo han hecho toda la vida”.

“Y como a los hombres les da tanta curiosidad de saber qué hablan las mujeres, pues también son bienvenidos para que vean cómo tratamos los temas las mujeres cuando hablamos de mujer a mujer o cuando hablamos entre nosotras”.