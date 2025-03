Mujeres: sin miedo a irnos

Ni me he casado ni tengo planes. Hoy estoy más cerca del divorcio que de la promesa de eternidad. No uno mío, obviamente, sino el de un par de amigas que he visto irse de donde no quieren estar.

Hace unos días estuve entrevistando a una psicóloga sobre cómo llevar un proceso de divorcio con niños pequeños. Más allá de darme cuenta de lo mal que lo hicieron mis papás cuando yo tenía siete años, me percaté de que son las mujeres quienes hoy están tomando la decisión de abandonar matrimonios que ni hacen ni dejan hacer.

¿Están de acuerdo conmigo en que antes el mayor miedo de cualquier mujer era ser abandonada por un hombre? No solo las casadas; en mis relaciones más tempranas siempre tuve la creencia de que debía ser suficiente, la mejor, porque afuera “él” tenía tantas opciones. ¡Tengo que cuidarlo!

Y así, una se aguantaba infidelidades, desinterés, mentiras. Si lo hacíamos aún en los 2000, por supuesto que nuestras madres y abuelas lo tenían más que naturalizado.

¿Saben qué creo? Que hoy somos una generación de mujeres trabajadas. Trabajadoras también, claro. Pero laboriosas y dedicadas a un trabajo interior, uno que antes no se nos enseñó.

Nos entregamos a los libros, a la terapia, a los pódcast, a los clubes femeninos, al bienestar. Y en el camino nos fuimos dando cuenta de que esos hombres a nuestro lado poco interés tenían siquiera en cuestionarse. Y nos fuimos. Para siempre. Algunas entregando anillo; otras sin miedo a no recibirlo, así pasaran los 30. Nos seguimos yendo, nos impulsamos, de hecho, unas a otras a irnos.

¿Seremos juzgadas por ello? Claro. Seguro lo hará la religión, la política, el statu quo y la vecina de arriba.

Pero hoy no estamos para conformarnos. Nos valoramos, nos respetamos, nos cuidamos… y de nuestra pareja no esperamos mínimo lo mismo, a veces más. Sobre todo, esperamos un amor, un compañero que esté dispuesto también a cuestionarse, a ser vulnerable. Que entienda que no es un producto terminado, sino uno sujeto al cambio.

Así, tal vez, lleguemos a construir un verdadero camino en el que ninguno de los dos lidere o guíe, sino que pongamos juntos piedra por piedra, preguntándonos si la corremos un poquito más a la derecha o a la izquierda. Así, tal vez, serán las nuevas relaciones de esta era. O son, me atrevo a afirmar.

Ah, y gracias a las que se han ido y nos han demostrado que el monstruo más grande que nos pintó la sociedad es apenas un bichito.