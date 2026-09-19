¿Cuándo quitarán el semáforo frente a Titán Plaza? Esto dijo el IDU sobre el puente

El puente bicipeatonal de la avenida Boyacá con calle 86A, frente al centro comercial Titán Plaza, volvió a ser noticia por una nueva actualización del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

La entidad informó esta semana que se están fundiendo 34 metros cúbicos de concreto para una viga de amarre, elemento que servirá como soporte para los mástiles del costado oriental de la nueva estructura.

La actualización es relevante para quienes transitan por este punto de la avenida Boyacá, debido a que el antiguo puente fue desmontado para dar paso a una infraestructura completamente nueva. Mientras avanzan los trabajos, los peatones y ciclistas deben utilizar el cruce semaforizado habilitado en la zona.

¿Por qué quitaron el puente frente a Titán Plaza?

El proyecto contempla la construcción del ciclopuente de la avenida Boyacá por el canal Salitre y las obras complementarias para conectarlo con el espacio público existente. La Secretaría Distrital de Movilidad explicó que el desmontaje del puente anterior hace parte de esta intervención.

El antiguo paso presentaba limitaciones de accesibilidad, capacidad y condiciones de circulación para peatones y ciclistas. De acuerdo con la información entregada por el Distrito cuando comenzó la obra, por este sector se movilizan diariamente alrededor de 57.000 ciclistas y 37.000 peatones. La nueva infraestructura busca separar los flujos de bicicletas y peatones y mejorar las condiciones de accesibilidad.

El nuevo puente fue proyectado inicialmente con 227 metros de longitud y 6,25 metros de ancho útil, frente a los 154 metros y 2,25 metros útiles de la estructura anterior. Además, contempla una pendiente mejorada para facilitar el desplazamiento de personas con movilidad reducida. La obra tiene un valor superior a los $46.260 millones.

¿Cuándo quitarían el semáforo de Titán Plaza?

El semáforo apareció como una solución para mantener el cruce de peatones y ciclistas después del desmontaje del antiguo puente.

La nueva publicación del IDU no anuncia una fecha para retirar el semáforo ni señala modificaciones a su funcionamiento. Lo que sí confirma es que la construcción continúa, en este caso con trabajos de concreto destinados a la estructura que soportará los mástiles del costado oriental.

Por ahora, el retiro del paso semaforizado está ligado a la entrada en servicio de la nueva infraestructura: el objetivo del proyecto es recuperar el cruce elevado y ofrecer un espacio separado para peatones y ciclistas.

Cuando el nuevo puente esté terminado y habilitado, dejaría de ser necesario utilizar este cruce provisional a nivel, aunque cualquier cambio en la operación semafórica dependerá de las decisiones de las autoridades de movilidad.