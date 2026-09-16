IDU anunció decisión que mejoraría la movilidad en Bogotá: desmontarán molesto semáforo

La movilidad en un punto con múltiples trancones en la Avenida Boyacá tendrá un cambio en los próximos días con la entrada en funcionamiento de un puente peatonal esperado durante años. Se trata de una infraestructura construida para facilitar el desplazamiento entre ambos costados de la vía, especialmente para peatones, ciclistas y personas con movilidad reducida.

De acuerdo con el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, la estructura ya se encuentra próxima a ser habilitada para el uso de la ciudadanía.

El principal cambio es el semáforo ubicado frente al centro comercial El Edén. Según explicó el director del IDU, este dispositivo regula desde hace más de siete años el cruce en este punto y será retirado una vez entre en operación el puente peatonal.

¿Cómo será el nuevo Puente del Edén en la Avenida Boyacá?

La nueva estructura tiene 170 metros de longitud y cerca de siete metros de ancho, características que permitirán disponer de un espacio amplio para el tránsito de diferentes usuarios.

El puente contará con una rampa de acceso en el costado oriental, mientras que en el costado occidental tendrá un ascensor con capacidad para más de 20 personas, además de una escalera. Estas alternativas buscan facilitar el uso de la infraestructura por parte de adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos que requieren condiciones especiales de acceso.

La habilitación inicial, sin embargo, no significará que todo el proyecto esté terminado. Todavía está pendiente la construcción de la rampa occidental destinada a los ciclistas, una intervención que depende de la recuperación de un predio donde actualmente funciona una estación de servicio.

¿Por qué quitarán el semáforo frente al centro comercial El Edén?

La eliminación del semáforo responde al nuevo esquema de circulación previsto para este tramo de la Avenida Boyacá. Con los peatones cruzando mediante la estructura elevada, el tránsito vehicular ya no tendrá que detenerse para permitir el paso a nivel de los usuarios.

El IDU sostiene que esta modificación permitirá una circulación más continua y contribuirá a reducir las congestiones que se presentan en el sector, especialmente durante las horas pico.