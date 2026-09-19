Reconstrucción tras el terremoto: Cali y Risaralda enfrentan la demolición y el largo camino de recuperación

Colombia aún atraviesa un momento crítico después del terremoto del 10 de agosto.

La fase actual es la de demolición y estudios técnicos de los edificios averiados, muchos de ellos con daños irreparables. Las autoridades ordenaron estas demoliciones para evitar nuevas pérdidas humanas y dar paso a la etapa de reconstrucción.

En Cali, el proceso de reconstrucción tardaría 4 años

En la capital del Valle del Cauca, el alcalde Alejandro Eder advirtió que la reconstrucción será “un proceso bastante complejo” que tardará cerca de cuatro años. La ciudad necesitará entre 10 y 14 billones de pesos para recuperar sus calles y edificaciones.

En Cali colapsaron 24 edificios y los especialistas identificaron 17 más listos para demolición. De ellos, ya se inició el proceso en 13 estructuras, mientras que otras 14 serán derribadas en los próximos días. La zona sur, afectada por el fenómeno de licuefacción, concentra la mayor destrucción.

Mientras tanto, las familias damnificadas reciben un subsidio de 1 millón 50 mil pesos y se les entregarán más de 50 propiedades de activos especiales. Además, se prepara un plan piloto de reconstrucción en el sector de Cuarto de Legua, uno de los más golpeados por el sismo.

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Risaralda: 73.000 familias damnificadas

El departamento de Risaralda también enfrenta un panorama devastador: sus 14 municipios sufrieron daños, especialmente Pereira y Dosquebradas, con más de 700.000 habitantes afectados.

En Pereira, 5.535 viviendas quedaron destruidas y otras 63.609 resultaron averiadas, lo que deja un total de 73.081 familias damnificadas. Para la reconstrucción de esta zona metropolitana se requerirán al menos 7 billones de pesos, aunque la cifra podría aumentar.

Un equipo de 60 especialistas recorre las edificaciones afectadas para determinar la magnitud de los daños y definir las prioridades de demolición y reconstrucción.