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Emergencia se registró en la pista de aterrizaje del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón

Bomberos aeronáuticos atendieron la emergencia registrada en la tarde del sábado, 19 de septiembre.

Noticias RCN

septiembre 19 de 2026
03:54 p. m.
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En la tarde del sábado 19 de septiembre, fue atendida una emergencia en la pista del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón que, aunque está en Palmira, sirve a la capital del departamento del Valle del Cauca: Cali.

Ocurrió cuando, en medio del aterrizaje de la aeronave Wingo 7250, que cubría la ruta Bogotá – Cali, se observó la presencia de humo en la zona del tren de nariz.

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La torre de control recomendó al piloto detener la marcha:

Según información suministrada por la Aeronáutica Civil, desde la torre de control recomendaron al piloto detener la aeronave para permitir a personal especializado atender la emergencia.

Bomberos aeronáuticos activaron el servicio de extinción de incendios en la parte delantera del avión y verificaron la situación en pista.

Se espera que la aerolínea entregue un informe sobre lo ocurrido, aunque, por suerte, no se registraron afectaciones entre los pasajeros o la tripulación.

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Concesión del aeropuerto estaría adjudicada para junio de 2027:

Horas antes, tras un encuentro con la ministra de Transporte, Elsa Noguera, y el director de la Aerocivil, Arnaud Penent d’Izarn, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, informó que la concesión del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón estaría adjudicada para junio de 2027.

“Con el aeropuerto, hay un cronograma con base en el cual nos dicen que más o menos en junio del 2027 estaría adjudicada la licitación. La Agencia Nacional de Infraestructura y la Aerocivil están trabajando para desentrabar el proyecto y abrir la licitación”, indicó la mandataria.

Mientras, el director Penent d’Izarn indicó que la Aerocivil cuenta con los recursos necesarios para mantener la operación y atender las necesidades en infraestructura de la terminal aérea.

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