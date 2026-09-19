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Juan Guillermo Cuadrado ya tendría fecha para su debut con Millonarios: esto dijo Gamero

Luego de que el jugador revelara que llegó a Colombia con una sanción pendiente del fútbol italiano, se confirmó cuándo podrá actuar por primera vez con Millonarios.

Alberto Gamero Juan Cuadrado Millonarios
FOTO: Millonarios | Dimayor

Ángel Ballén

septiembre 19 de 2026
05:24 p. m.
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Alberto Gamero puso fin a la expectativa sobre el debut de Juan Guillermo Cuadrado con la camiseta de Millonarios. En rueda de prensa posterior a la victoria frente a Boyacá Chicó en El Campín, el técnico samario confirmó cuál podría ser su primer partido.

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Cuadrado estará en el Nacional vs. Millonarios

Cuadrado, quien regresó al fútbol colombiano tras una extensa carrera en Europa, se encuentra pagando una sanción por una tarjeta roja recibida en la Coppa Italia. De acuerdo a lo informado por el técnico Gamero, se confirmó que la suspensión se tendrá que pagar en la Copa BetPlay.

Por esta razón, cuando llegue el partido correspondiente a la fecha 12 de la Liga, donde Atlético Nacional recibirá a Millonarios en el Atanasio Girardot, el exJuventus estará completamente habilitado y podría ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico.

Eso sí, Gamero condicionó el posible debut de Cuadrado a su estado físico al momento de definir a los convocados. "Vamos a mirar esta semana para ver cómo evoluciona porque lo que nosotros queremos tenerlo bien por el jugador que es, por su imagen, trayectoria y jerarquía".

Cuando esté bien va a estar con nosotros. Tenemos estos cuatro días para mirarlo y él está haciendo un reacondicionamiento físico para estar a punto. Lo que sí es seguro es que él va a pagar la suspensión en Copa.

¿Cuándo sería el debut de Cuadrado en Millonarios?

En caso de que el técnico Alberto Gamero considere que Cuadrado ya está en condiciones de entrar a la competencia, su debut se daría el próximo 24 de septiembre a las 7:30 p.m., en uno de los clásicos ante Atlético Nacional más llamativos de los últimos años.

El partido que tendrá trasmisión exclusiva por Win + Fútbol y Win Play reuniría a dos de los jugadores más importantes de la historia en Colombia: Cuadrado en Millonarios y James Rodríguez en Atlético Nacional.

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