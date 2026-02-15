CANAL RCN
Colombia

¿Cuándo y dónde comenzarán a verse las obras del Regiotram de Occidente en Bogotá?

La capital entra en una nueva fase constructiva del proyecto ferroviario que conectará a Bogotá con la Sabana de Occidente.

Regiotram de Occidente
FOTO: Gobernación de Cundinamarca

Noticias RCN

febrero 15 de 2026
06:23 p. m.
Las obras del Regiotram de Occidente dentro de Bogotá comenzarán en junio, según confirmó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, en declaraciones a Red+ Noticias. El inicio contempla trabajos estructurales visibles en la ciudad, marcando el arranque de una nueva fase constructiva del proyecto ferroviario.

De acuerdo con el mandatario departamental, durante ese mes “se empezarán los trabajos de cimentación y se empezarán a remover los rieles”. Además, se dará inicio a la construcción de terraplenes y a la cimentación de las estaciones previstas en el trazado urbano. “Viene un cronograma serio”, aseguró el gobernador al referirse al calendario de ejecución.

Obras físicas en Bogotá: qué comienza en junio

Los trabajos en la capital incluyen la intervención directa del corredor férreo existente, con remoción de infraestructura antigua y preparación de la base estructural que soportará el sistema ferroviario eléctrico. La fase contempla movimientos de tierra, adecuación del terreno y cimentaciones necesarias para futuras estaciones.

Las primeras obras visibles dentro de Bogotá del Regiotram de Occidente se concentrarán en el corredor férreo que ingresa por el occidente de la ciudad, en el sector de Fontibón, siguiendo el trazado de la calle 13 hacia el interior de la capital.

Ahí se ejecuta:

  • Remoción de rieles antiguos.
  • Construcción de terraplenes.
  • Trabajos de cimentación de estaciones.

Avances regionales y cronograma de operación

El gobernador Rey también precisó que ya se avanza en la cimentación de la estación Mosquera y que el patio taller El Corzo registra un avance del 45 %. Estos componentes son clave para la operación logística, mantenimiento y almacenamiento del material rodante del sistema.

El Regiotram de Occidente tiene prevista una entrada en operación parcial en octubre de 2027, cubriendo la ruta entre Facatativá y Fontibón. Posteriormente, la meta es completar el recorrido hasta el centro de Bogotá hacia 2029, donde se integrará con la Primera Línea del Metro de Bogotá en la estación Central, ubicada en la avenida Caracas con calle 26.

Con el inicio de obras en junio, Bogotá entra formalmente en la fase de construcción estructural del Regiotram, uno de los proyectos de movilidad regional más relevantes para la articulación entre la capital y la Sabana de Occidente.

