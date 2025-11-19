Bogotá superó la meta de comedores comunitarios ¿Cuántos hay y a quiénes benefician?

Medio millón de personas han salido de la inseguridad alimentaria los últimos dos años en Bogotá gracias a los comedores comunitarios.

Con una inversión cercana a los 100.000 millones de pesos, de los 241.561 millones destinados a los servicios de apoyo alimentario, la ciudad ha logrado mantener la prestación del servicio y adaptar casas y salones comunales para ampliar la red de comedores.

RELACIONADO Bogotá es reconocida en el exterior por sus esfuerzos para minimizar la pérdida de alimentos

Bogotá superó la meta de comedores comunitarios activos en el 2025:

La meta de la actual administración para el programa de comedores comunitarios era mantener en funcionamiento 134 establecimientos de este tipo en la ciudad y, de momento, son 136.

Desde que el alcalde Galán llegó al Palacio Liévano, se han abierto cuatro comedores en Ciudad Bolívar, tres en Rafael Uribe Uribe, tres en Bosa, tres en Usme, dos en San Cristóbal, dos en Kennedy, dos en Suba, uno en Puente Aranda, uno en Santa Fe y uno en Los Mártires.

De acuerdo con la Alcaldía, “el Plan Distrital de Desarrollo 'Bogotá Camina Segura' incluye como meta estratégica pasar de 115 a 165 comedores comunitarios como una apuesta central del rediseño de la política social de la ciudad y de la estrategia Bogotá Sin Hambre 2.0” y, para el fin del cuatrienio, la meta es llegar, de manera permanente, a 109.000 personas.

¿Cuál fue el último comedor en abrir?

El último en abrir, bautizado como el comedor Vitelma, favorecerá a personas en condición de pobreza o pobreza extrema de cuatro barrios de la localidad de San Cristóbal. Según el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán:

“Con este comedor en San Cristóbal completamos ya 22 nuevos comedores comunitarios en nuestra administración. Gracias a eso, Bogotá ya tiene 136 comedores, hemos logrado aumentar 5.500 cupos, es decir, que ya estamos atendiendo 60.000 personas como parte fundamental de nuestra apuesta en la lucha contra el hambre”.

Se trata, según el secretario distrital de Integración Social, Roberto Angulo, de “un comedor para 200 personas; 47 % de ellas son personas mayores y 56 % personas en situación de pobreza extrema o de pobreza moderada. Seguimos avanzando con Bogotá Sin Hambre 2.0”.