Bogotá es reconocida en el exterior por sus esfuerzos para minimizar la pérdida de alimentos

Carolina Chica Builles, directora de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) recibió en el Global Forum Milano 2015–2025 del Milan Urban Food Policy Pact un reconocimiento especial, en nombre de Bogotá, por sus esfuerzos durante la Semana por la Reducción de la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, para contribuir a la seguridad alimentaria.

“Este reconocimiento”, según dijo “refleja el compromiso de la Secretaría con la construcción de una ciudad más sostenible y con la promoción de una cultura ciudadana alrededor del consumo responsable y la reducción del desperdicio de alimentos”.

Este año, en el foro se celebró el décimo aniversario del Pacto de Milán, un acuerdo firmado en el 2015 por 210 ciudades, entre ellas la capital colombiana, para reducir a nivel global el desperdicio de alimentos y promover una dieta saludable y la producción sostenible de comestibles.

¿Qué logró la ciudad en la semana por la Reducción de la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos?

Durante la última semana por la Reducción de la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, entre lunes 29 de septiembre y el domingo cinco de octubre, la ciudad se enfocó en las plazas de mercado, para sensibilizar a comerciantes y compradores.

En esta edición, “Bogotá desarrolló una agenda académica, jornadas pedagógicas y espacios de sensibilización que involucraron a productores, transformadores, comerciantes y consumidores finales. Estas acciones permitieron visibilizar la magnitud del desperdicio de alimentos en la ciudad y promover prácticas cotidianas para su aprovechamiento”.

Otras iniciativas fueron premiadas en el foro:

El desperdicio de alimentos se ha convertido en un problema insostenible. Mientras que 673 millones de personas que sufren hambre en el mundo, según las Naciones Unidas, en países como Colombia se desperdician el 34% de los alimentos frescos.

De ahí que, “en esta edición del foro se presentaran 347 experiencias de todo el mundo". Y, de acuerdo con la Alcaldía, 24 de ellas "fueron destacadas y 6 premiadas, entre las cuales se encuentra la iniciativa liderada por el Distrito de Bogotá, que logró posicionarse como un referente regional en la promoción de sistemas alimentarios sostenibles”.