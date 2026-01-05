CANAL RCN
Colombia

Capturan en Pereira a iraní acusado de tráfico de migrantes con fines de extradición a EE. UU.

Según las investigaciones, desde mediados de 2024 habría coordinado el tránsito irregular de varios compatriotas desde Colombia hacia diferentes países de Latinoamérica.

Foto: Policía Metropolitana de Pereira

Noticias RCN

mayo 01 de 2026
10:57 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), confirmó la captura con fines de extradición del ciudadano iraní Jafar Tarakory, señalado de integrar una red trasnacional dedicada al tráfico de migrantes.

Corte Suprema negó tutela con la que 'Papá Pitufo' buscaba frenar su extradición a Colombia
RELACIONADO

Corte Suprema negó tutela con la que 'Papá Pitufo' buscaba frenar su extradición a Colombia

Según las investigaciones, desde mediados de 2024 habría coordinado el tránsito irregular de varios compatriotas desde Colombia hacia México y otros países de Centroamérica, con destino final en Estados Unidos.

El paquete ofrecido a cada persona alcanzaba los 30.000 dólares, incluyendo transporte, hospedaje, alimentación, líneas móviles y acompañamiento durante todo el recorrido.

Alias Ramoncito, exparamilitar condenado por atroces crímenes, fue extraditado de Venezuela a Colombia
RELACIONADO

Alias Ramoncito, exparamilitar condenado por atroces crímenes, fue extraditado de Venezuela a Colombia

Operativo en Pereira y hallazgos

Tarakory fue localizado en Pereira (Risaralda) durante un procedimiento de registro y allanamiento ordenado por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.

La operación fue materializada por la Dijin de la Policía Nacional, que incautó equipos electrónicos y dinero en efectivo, elementos que quedaron bajo custodia para fines investigativos y probatorios.

Esta sería la cárcel en la que estaría Zulma Guzmán tras su extradición
RELACIONADO

Esta sería la cárcel en la que estaría Zulma Guzmán tras su extradición

El ciudadano extranjero quedó a disposición de la Fiscalía mientras avanzan los trámites de extradición.

Requerimiento judicial en Estados Unidos

Una Corte Distrital del Oeste de Texas requiere a Jafar Tarakory por cargos relacionados con conspiración para introducir extranjeros a Estados Unidos e introducir extranjeros con fines de lucro. Las autoridades colombianas confirmaron que el proceso de extradición seguirá los canales diplomáticos y judiciales correspondientes.

¿Extradición de Zulma Guzmán sería más complicada de lo esperado?
RELACIONADO

¿Extradición de Zulma Guzmán sería más complicada de lo esperado?

Este caso se suma a los esfuerzos binacionales para combatir las redes criminales que lucran con el tráfico de migrantes y ponen en riesgo la vida de miles de personas en su tránsito irregular hacia Norteamérica.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Defensoría del Pueblo

Defensoría alerta sobre violencia contra mujeres sindicalistas en Colombia

Cundinamarca

Cundinamarca activa plan especial de éxodo y retorno en el corredor Mosquera – Girardot

Bogotá

VIDEO | Capturan en Transmilenio a ‘El Trío del Raponazo’ en la estación Escuela Militar

Otras Noticias

Italia

Incendio en Toscana: 3.500 evacuados entre Lucca y Pisa

El fuego ya ha consumido más de 800 hectáreas en esta zona turística del centro del país.

Café

Feria del café en Pereira reunirá a más de 800 productores y 120 expositores

Pereira será sede de feria cafetera con impacto económico clave.

Mundial de fútbol

Las cinco fan zones gratuitas que tendrá Nueva York en el Mundial 2026

Horóscopo

Horóscopo de hoy: viernes 1 de mayo de 2026

Enfermedades

¿Qué causa el vitiligo, la enfermedad que poseía Michael Jackson en su piel?