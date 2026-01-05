Capturan en Pereira a iraní acusado de tráfico de migrantes con fines de extradición a EE. UU.

La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), confirmó la captura con fines de extradición del ciudadano iraní Jafar Tarakory, señalado de integrar una red trasnacional dedicada al tráfico de migrantes.

Según las investigaciones, desde mediados de 2024 habría coordinado el tránsito irregular de varios compatriotas desde Colombia hacia México y otros países de Centroamérica, con destino final en Estados Unidos.

El paquete ofrecido a cada persona alcanzaba los 30.000 dólares, incluyendo transporte, hospedaje, alimentación, líneas móviles y acompañamiento durante todo el recorrido.

Operativo en Pereira y hallazgos

Tarakory fue localizado en Pereira (Risaralda) durante un procedimiento de registro y allanamiento ordenado por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.

La operación fue materializada por la Dijin de la Policía Nacional, que incautó equipos electrónicos y dinero en efectivo, elementos que quedaron bajo custodia para fines investigativos y probatorios.

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El ciudadano extranjero quedó a disposición de la Fiscalía mientras avanzan los trámites de extradición.

Requerimiento judicial en Estados Unidos

Una Corte Distrital del Oeste de Texas requiere a Jafar Tarakory por cargos relacionados con conspiración para introducir extranjeros a Estados Unidos e introducir extranjeros con fines de lucro. Las autoridades colombianas confirmaron que el proceso de extradición seguirá los canales diplomáticos y judiciales correspondientes.

Este caso se suma a los esfuerzos binacionales para combatir las redes criminales que lucran con el tráfico de migrantes y ponen en riesgo la vida de miles de personas en su tránsito irregular hacia Norteamérica.