CANAL RCN
Colombia

Defensoría alerta sobre violencia contra mujeres sindicalistas en Colombia

Según cifras oficiales, entre 1971 y 2020 se registraron 15.245 actos de violencia contra el movimiento sindical.

Becas mujeres Universidad EAN y Davinci Technologies SAS
Foto: Freepik

Noticias RCN

mayo 01 de 2026
10:25 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Defensoría del Pueblo advirtió este 1 de mayo, en el marco del Día Internacional del Trabajo, que Colombia sigue siendo “uno de los países más peligrosos para ejercer la actividad sindical”.

Puntos de concentración por marchas del Día de los Trabajadores el 1 de mayo en Bogotá
RELACIONADO

Puntos de concentración por marchas del Día de los Trabajadores el 1 de mayo en Bogotá

Según cifras oficiales, entre 1971 y 2020 se registraron 15.245 actos de violencia contra el movimiento sindical, de los cuales 3.395 afectaron directamente a mujeres sindicalistas.

Estas agresiones incluyen “violencia sexual, amenazas contra sus familias y deslegitimación de su liderazgo”, lo que convierte la participación femenina en un riesgo permanente.

Comerciantes de un barrio en Bogotá están preocupados por una banda que se la pasa robando
RELACIONADO

Comerciantes de un barrio en Bogotá están preocupados por una banda que se la pasa robando

La entidad subrayó que la presencia de mujeres en las centrales sindicales apenas alcanza el 36 %, reflejando una brecha significativa en espacios de decisión.

María Cano, símbolo de la lucha obrera

En su comunicado, la Defensoría recordó a María Cano, conocida como “La Flor del Trabajo”, pionera en la reivindicación del rol de las mujeres dentro del sindicalismo colombiano.

 

La entidad destacó que Cano impulsó la consigna de “los tres ochos” —ocho horas de trabajo, ocho de estudio y ocho de descanso— y acompañó luchas obreras como la de los trabajadores de la United Fruit Company, lo que le significó persecución y cárcel. Su legado, según la Defensoría, sigue vigente como inspiración para la defensa de la dignidad laboral y la equidad de género.

Empleo inclusivo: buscan auxiliares de tienda en reconocido supermercado y sin experiencia
RELACIONADO

Empleo inclusivo: buscan auxiliares de tienda en reconocido supermercado y sin experiencia

Retos y propuestas para garantizar derechos

La Defensoría planteó la necesidad de “eliminar la brecha salarial de género, erradicar el acoso y la violencia laboral, e incorporar el enfoque de género en la negociación colectiva”.

Además, reiteró la importancia de garantizar derechos fundamentales como la libertad sindical y la negociación colectiva, pilares reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo desde 1919.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cundinamarca

Cundinamarca activa plan especial de éxodo y retorno en el corredor Mosquera – Girardot

Bogotá

VIDEO | Capturan en Transmilenio a ‘El Trío del Raponazo’ en la estación Escuela Militar

Bogotá

¡Insólito! Lechonería era la guarida donde escondían grandes cantidades de droga en Bogotá

Otras Noticias

Italia

Incendio en Toscana: 3.500 evacuados entre Lucca y Pisa

El fuego ya ha consumido más de 800 hectáreas en esta zona turística del centro del país.

Café

Feria del café en Pereira reunirá a más de 800 productores y 120 expositores

Pereira será sede de feria cafetera con impacto económico clave.

Mundial de fútbol

Las cinco fan zones gratuitas que tendrá Nueva York en el Mundial 2026

Horóscopo

Horóscopo de hoy: viernes 1 de mayo de 2026

Enfermedades

¿Qué causa el vitiligo, la enfermedad que poseía Michael Jackson en su piel?