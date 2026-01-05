Defensoría alerta sobre violencia contra mujeres sindicalistas en Colombia

La Defensoría del Pueblo advirtió este 1 de mayo, en el marco del Día Internacional del Trabajo, que Colombia sigue siendo “uno de los países más peligrosos para ejercer la actividad sindical”.

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Según cifras oficiales, entre 1971 y 2020 se registraron 15.245 actos de violencia contra el movimiento sindical, de los cuales 3.395 afectaron directamente a mujeres sindicalistas.

Estas agresiones incluyen “violencia sexual, amenazas contra sus familias y deslegitimación de su liderazgo”, lo que convierte la participación femenina en un riesgo permanente.

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La entidad subrayó que la presencia de mujeres en las centrales sindicales apenas alcanza el 36 %, reflejando una brecha significativa en espacios de decisión.

María Cano, símbolo de la lucha obrera

En su comunicado, la Defensoría recordó a María Cano, conocida como “La Flor del Trabajo”, pionera en la reivindicación del rol de las mujeres dentro del sindicalismo colombiano.

La entidad destacó que Cano impulsó la consigna de “los tres ochos” —ocho horas de trabajo, ocho de estudio y ocho de descanso— y acompañó luchas obreras como la de los trabajadores de la United Fruit Company, lo que le significó persecución y cárcel. Su legado, según la Defensoría, sigue vigente como inspiración para la defensa de la dignidad laboral y la equidad de género.

Retos y propuestas para garantizar derechos

La Defensoría planteó la necesidad de “eliminar la brecha salarial de género, erradicar el acoso y la violencia laboral, e incorporar el enfoque de género en la negociación colectiva”.

Además, reiteró la importancia de garantizar derechos fundamentales como la libertad sindical y la negociación colectiva, pilares reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo desde 1919.