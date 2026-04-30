Video | Árbol provocó la caída de un poste de luz sobre un motociclista en Tabio: terminó con graves fracturas

Una emergencia se registró en Tabio cuando un motociclista resultó gravemente herido luego de que un poste de energía le cayera encima mientras transitaba por una vía del municipio.

El accidente ocurrió después de que un árbol tipo eucalipto se desprendiera repentinamente, arrastrando consigo un poste de media tensión que terminó desplomándose sobre el conductor.

La situación obligó a la rápida intervención del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tabio, personal de ambulancia, trabajadores de Enel y personal de infraestructura.

Poste de luz cayó sobre motociclista en Tabio

De acuerdo con el reporte oficial, la emergencia fue informada aproximadamente a las 13:00 horas al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tabio.

La alerta indicaba la caída de un árbol de gran tamaño, específicamente un eucalipto, que al desprenderse terminó arrastrando un poste de media tensión ubicado en el sector.

En ese preciso momento, un motociclista transitaba por la zona y fue alcanzado directamente por la estructura que cayó de forma violenta sobre él.

El impacto fue severo y dejó al conductor tendido sobre la vía, con visibles lesiones de gravedad en sus extremidades inferiores.

¿Cómo está el conductor de la moto al que le cayó un poste de luz?

Al llegar al lugar, las unidades de bomberos encontraron a un paciente masculino que requería atención inmediata.

Tras la valoración inicial, confirmaron que presentaba fractura de fémur, además de fractura de tibia y peroné, lesiones de alta complejidad que exigieron una rápida estabilización.

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Los socorristas realizaron la atención prehospitalaria inicial en el sitio, inmovilizando al paciente y controlando su estado mientras se coordinaba su traslado.

Posteriormente, el motociclista fue entregado al personal de la ambulancia, quienes realizaron su traslado inmediato al Hospital de Tabio para recibir atención médica especializada.

Mientras se adelantaba la asistencia al herido, los bomberos continuaron con las labores de aseguramiento del área debido al riesgo que representaba el poste de media tensión caído.

La emergencia obligó también a la intervención de personal de la empresa Enel, encargados de revisar la infraestructura eléctrica afectada, así como de trabajadores del área de infraestructura del sector.

Las labores se concentraron en mitigar riesgos eléctricos, controlar posibles afectaciones adicionales y garantizar la seguridad de quienes transitaban por la zona.

Por ahora, las autoridades continúan evaluando las condiciones que provocaron el desprendimiento del eucalipto y verifican el estado de la infraestructura comprometida.

Entretanto, el motociclista permanece bajo atención médica tras un accidente que por segundos pudo terminar en una tragedia aún mayor.