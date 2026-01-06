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Cuatro muertos deja accidente de avioneta en Meta

La aeronave cubría la ruta entre Villavicencio y La Macarena cuando sufrió un accidente durante la fase de despegue.

Noticias RCN

junio 01 de 2026
11:20 a. m.
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La Aeronáutica Civil confirmó este lunes la muerte de cuatro personas tras el accidente de una avioneta ocurrido en el departamento del Meta durante las primeras horas de la mañana.

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De acuerdo con la información entregada por la Dirección de Investigación de Accidentes Aéreos (DIACC), el siniestro involucró una aeronave tipo Cessna 206, matrícula HK 2521, perteneciente a la empresa ARALL, que cubría la ruta entre Villavicencio y La Macarena.

El accidente se registró durante la fase de despegue, aunque por el momento las autoridades no han entregado detalles sobre las circunstancias que rodearon el hecho ni las posibles causas que provocaron la emergencia.

La entidad confirmó que los cuatro ocupantes de la aeronave fallecieron como consecuencia del impacto.

"La Dirección de Investigación de Accidentes Aéreos se permite informar a la opinión pública que, en la mañana de hoy, se registró un accidente aeronáutico que involucró a una aeronave tipo Cessna 206 con matrícula HK 2521. Lamentablemente, como resultado de este suceso, se confirma el fallecimiento de los cuatro ocupantes", señaló la entidad en un comunicado oficial.

Inician investigaciones para establecer las causas

Tras conocerse la emergencia, la Dirección de Investigación de Accidentes Aéreos activó de manera inmediata los protocolos institucionales para este tipo de eventos y ordenó el desplazamiento urgente de un grupo especializado de investigadores al lugar donde ocurrió el accidente.

Según informó la Aerocivil, el equipo técnico será el encargado de recopilar evidencia física, información operacional y testimonios que permitan reconstruir lo ocurrido y determinar las causas exactas del siniestro.

Las autoridades señalaron que la investigación se desarrollará bajo los protocolos establecidos para accidentes aéreos y que los resultados preliminares serán divulgados una vez se complete la recolección de información en terreno.

La Aerocivil también informó que, pese al accidente, la pista del aeródromo se encuentra operativa y no presenta afectaciones que comprometan su funcionamiento.

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Finalmente, la entidad reiteró su compromiso con una investigación técnica rigurosa y transparente para esclarecer las circunstancias que rodearon este lamentable hecho que enluta al sector aeronáutico y a las familias de las víctimas.

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