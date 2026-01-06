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Procuraduría llama a abordar el fenómeno de El Niño de forma integral: No solo es el agua

El Ideam descartó que el fenómeno de El Niño pudiera ser moderado en 2026.

Foto: Diseñado por Magnific
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Noticias RCN

María Fernanda Correa

junio 01 de 2026
11:18 a. m.
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De cara a un fenómeno de El Niño que podría ser “fuerte” o “muy fuerte”, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios llamó a las autoridades en todo el territorio nacional a abordar la amenaza climática de los próximos meses de manera integral.

Días antes, la directora del IDEAM, Ghisliane Echeverry Prieto, descartó que el fenómeno de El Niño pudiera ser moderado en 2026 y advirtió que el país se enfrenta a una situación “anómala y compleja”.

“El Fenómeno de El Niño”, por tanto, “no puede ser analizado exclusivamente desde la perspectiva de la escasez hídrica (…) los efectos trascienden el abastecimiento de agua y comprometen otros sectores estratégicos para el país”, advirtió el Ministerio Público.

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¿Qué otros sectores podrían verse fuertemente golpeados por El Niño?

La Procuraduría Delegada advirtió que el impacto de El Niño en los cultivos generaría efectos adversos en la seguridad alimentaria, así como en el sistema energético, que se encuentra bajo presión desde hace algunas semanas.

Ciudades como Barranquilla, Cúcuta, Santa Marta, Valledupar y Riohacha se verían especialmente afectadas por problemas de desabastecimiento, pero eso no es todo. De momento, se ha registrado un aumento acelerado de alertas por incendios forestales, pasando de siete a noventa, en los primeros 14 días de mayo.

Las ciudades con mayor riesgo de incendios son: Bogotá, Manizales, Ibagué, Pasto y Cali.

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La salud de los colombianos también estaría en riesgo:

El país ha presentado, además, temperaturas récord sin que el fenómeno de El Niño haya iniciado de forma oficial. San Andrés alcanzó los 33,7 °C (temperatura más alta registrada en la isla) y Valledupar presentó una anomalía de +4,2 °C, llegando a los 38,4 °C.

La calidad del aire, comprometida por los incendios; las dificultades de acceso a agua potable, y las temperaturas mismas podrían afectar la salud de los colombianos, por tanto:

“El país debe prepararse de manera articulada frente a los desafíos que representa el Fenómeno de El Niño, priorizando la protección de las comunidades más vulnerables y garantizando respuestas oportunas frente a los posibles impactos ambientales, sociales y económicos”.

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