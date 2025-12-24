Cuatro personas fueron halladas muertas dentro de una vivienda en Facatativá: ¿qué se sabe?

Un hecho que ha dejado muchas preguntas ocurrió en el municipio de Facatativá, en Cundinamarca, luego de que cuatro personas fueran encontradas sin vida al interior de una vivienda ubicada en el barrio Las Palmas.

La información preliminar indica que los fallecimientos podrían estar relacionados con una intoxicación por monóxido de carbono.

Hallaron a cuatro personas sin vida dentro de una vivienda en Facatativá

De acuerdo con los primeros datos conocidos, las cuatro personas fueron encontradas dentro de la vivienda sin signos vitales.

Desde ese momento, las autoridades manejan como principal hipótesis una intoxicación por monóxido de carbono, aunque recalcaron que el caso continúa bajo investigación.

Una de las posibilidades que se analiza es la existencia de un escape de gas dentro del inmueble, situación que habría permitido la acumulación del monóxido de carbono.

No obstante, esta versión aún no ha sido confirmada y hace parte de las verificaciones técnicas que adelantan los organismos competentes.

¿Cuál es el nivel de peligrosidad del monóxido de carbono?

El monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro y altamente tóxico que puede provocar graves consecuencias en el organismo humano.

La exposición a esta sustancia puede generar mareos, pérdida de conciencia, daño neurológico y, en casos extremos, la muerte, especialmente cuando se presenta en lugares cerrados y sin ventilación adecuada.

Su peligrosidad radica en que las personas pueden inhalarlo sin darse cuenta, lo que convierte este tipo de situaciones en una amenaza silenciosa.

Finalmente, tras el hallazgo, las autoridades acordonaron la vivienda y realizaron las inspecciones correspondientes para recolectar evidencias que permitan establecer con exactitud qué ocurrió y cuál fue el origen de la posible intoxicación. Las diligencias judiciales continúan mientras se analizan las condiciones internas del inmueble.