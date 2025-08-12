VIDEO | Estos eran los caminos ocultos por donde 'El Zarco' arrastraba a sus víctimas antes de abusarlas

Las autoridades divulgaron un video que expone los senderos internos del Parque Entrenubes que este hombre, conocido como 'El Zarco', utilizaba para someter a mujeres jóvenes.

Las imágenes permitieron observar cómo aprovechaba corredores estrechos, zonas cubiertas por vegetación y tramos prácticamente aislados, puntos que le facilitaban el traslado forzado de sus víctimas sin ser visto por otras personas que transitaban por el área.

Los caminos ocultos por donde 'El Zarco' arrastraba a sus víctimas antes de abusarlas

Según los investigadores, estos caminos funcionaban como una especie de pasadizos naturales, rutas que él conocía y que recorría con precisión.

Se trata de sectores donde la vegetación forma barreras que reducen la visibilidad, dejando pequeños espacios por los que solo cabe una persona y que se convierten en zonas propicias para la intimidación.

Allí, lejos de la vista de los residentes y sin presencia constante de transeúntes, el agresor lograba controlar cada movimiento de sus víctimas.

El video incluso muestra cómo estos tramos se internan en áreas más apartadas del parque, donde el silencio, la falta de iluminación natural y la ausencia de actividad humana creaban un entorno que el capturado utilizaba para actuar sin alertar a nadie.

Estos puntos coincidían con los relatos entregados por las afectadas, quienes mencionaron haber sido llevadas a espacios boscosos, solitarios y sin posibilidad de pedir ayuda, antes de ser agredidas.

¿Por qué no habían capturado antes a este agresor sexual en Bogotá?

Los investigadores explicaron que estos corredores del parque fueron decisivos para entender el desplazamiento del agresor. Cada uno de estos trayectos coincidía con los sectores mencionados en las denuncias, lo que permitió reconstruir las rutas de aproximación, los accesos que él aprovechaba para interceptar a las víctimas y las salidas que utilizaba para huir después de los ataques.

El material entregado también sirvió para establecer que estos senderos eran utilizados como rutas de escape tras cada agresión, lo que complicaba la ubicación inmediata del responsable.

Ahora, con la divulgación del video, las autoridades buscan mostrar cómo operaba el agresor y resaltar la importancia de extremar precauciones en tramos solitarios del parque, especialmente en sectores que, debido a su aislamiento, se convierten en puntos críticos para hechos como los investigados.