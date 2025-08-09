CANAL RCN
Colombia

Hallaron el cuerpo sin vida y baleado de un hombre en una zona rural de Concepción: esto se sabe

Al parecer, es de un joven de 19 años, identificado con el alias de 'Cáncer'.

Cuerpo sin vida en zona rural
Foto: Referencia/Archivo

Noticias RCN

septiembre 08 de 2025
06:21 p. m.
La Policía Nacional en Antioquia informó que en horas de la mañana del 7 de septiembre fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre en la vía rural que conduce a la vereda La Cita, en jurisdicción del municipio de Concepción, Antioquia.

Según el reporte oficial, la víctima, que no portaba documentos de identidad al momento del hallazgo, presentaba aparentes impactos por arma de fuego.

En la zona fueron encontrados varios elementos balísticos que quedaron bajo custodia de las autoridades judiciales para su respectivo análisis.

¿Qué se sabe del cuerpo sin vida hallado en Concepción?

De acuerdo con versiones entregadas por la comunidad, en la noche anterior se escucharon múltiples disparos en el sector, lo que coincide con el hallazgo del cuerpo en horas de la mañana.

La Unidad Básica de Investigación Criminal, en coordinación con personal de inteligencia militar, adelantó las labores de verificación que permitieron establecer la posible identidad de la víctima.

Las indagaciones apuntan a que se trataría de Sebastián López Jaramillo, conocido con el alias de 'Cáncer', de 19 años de edad, quien había sido reportado como retenido de manera forzada en el municipio de Marinilla el pasado 6 de septiembre.

¿Quién era el joven que fue hallado en zona rural de Concepción?

El joven tenía anotaciones judiciales por los delitos de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, municiones y violencia intrafamiliar, información confirmada por las autoridades en Antioquia.

La Policía Nacional explicó que trabaja de manera conjunta con la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Gaula Militar para esclarecer las circunstancias de este crimen, identificar a los responsables y judicializarlos.

