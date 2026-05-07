Girley Ordóñez ganó la Gobernación de San Andrés y anunció cuáles serán sus dos prioridades

El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ya tiene nueva gobernadora. Tras una jornada de elecciones atípicas, el preconteo confirmó la victoria de Girley Ordóñez, quien recibió el respaldo mayoritario de los ciudadanos para asumir las riendas del departamento insular.

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Luego de conocerse los resultados, la gobernadora electa habló sobre los principales desafíos que enfrentará su administración y reveló cuáles serán los temas que tendrán prioridad desde el primer día de gobierno.

¿Cómo quedaron los resultados de las elecciones atípicas?

La jornada electoral permitió a los habitantes del archipiélago escoger al nuevo gobernador que estará al frente de la administración departamental.

De acuerdo con el preconteo, Girley Ordóñez obtuvo 10.874 votos, resultado que la convirtió en la ganadora de estas elecciones atípicas y en la próxima mandataria de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Tras conocerse el resultado, la gobernadora electa agradeció el respaldo recibido en las urnas.

Bueno, primero que todo agradecerle la presencia, agradecerle a la comunidad del departamento insular por la confianza.

¿Cuáles serán las prioridades de su gobierno?

Ordóñez aseguró que durante la campaña recorrió los diferentes sectores del departamento y pudo identificar las principales necesidades de la población.

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Según explicó, los problemas de seguridad y salud son hoy las mayores preocupaciones de los habitantes del archipiélago y, por ello, concentrará sus esfuerzos en esos dos frentes.

Sin lugar a dudas, recorriendo el ancho y largo de nuestro territorio departamental, hemos reconocido en la seguridad y en la salud las principales problemáticas que adolecen hoy por hoy los isleños.

¿Qué dijo sobre la crisis en el sistema de salud?

La gobernadora electa reconoció que las dificultades del sistema de salud no dependen únicamente de las autoridades departamentales, sino que también involucran al Gobierno nacional.

Sin embargo, aseguró que desde la Gobernación buscará fortalecer el acompañamiento administrativo y financiero para atender una problemática que, según afirmó, afecta diariamente a la población.

Sabemos que la problemática de salud viene desde el nivel departamental nacional. No obstante, tenemos que abordarlo con un énfasis importante en el nivel departamental.

Además, recordó que este tema ya había sido una de sus prioridades durante su paso por la Asamblea Departamental.