Cierre en la vía al Llano: accidente entre camión y motocicleta dejó dos personas sin vida

Un grave accidente de tránsito registrado en la tarde de este jueves 9 de julio, obligó al cierre de la vía Bogotá-Villavicencio.

El siniestro, en el que estuvieron involucrados un vehículo de carga y una motocicleta, dejó dos personas fallecidas y generó varias horas de afectación a la movilidad mientras las autoridades atendían la emergencia.

¿Cómo ocurrió el accidente en la vía Bogotá - Villavicencio?

Según informó Coviandina, concesionaria encargada de operar la vía, el accidente ocurrió en el kilómetro 63+300 del corredor Bogotá-Villavicencio.

En un primer reporte, la concesión indicó que el choque había dejado una persona fallecida y que el tránsito operaba con reducción de carril mientras se desarrollaban las labores de atención.

Sin embargo, debido a la magnitud del siniestro, fue necesario ordenar el cierre total de la calzada en sentido Bogotá-Villavicencio, inicialmente desde el kilómetro 62+000.

¿Quiénes fueron las víctimas?

Posteriormente, la Policía de Tránsito y Transporte confirmó que el accidente dejó dos personas muertas.

De acuerdo con el balance preliminar, las víctimas corresponden al conductor de la motocicleta y a su acompañante, quienes fallecieron tras el fuerte impacto contra el vehículo de carga.

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¿Qué medidas adoptaron las autoridades?

Mientras se adelantaban las labores de atención de la emergencia, la Policía de Tránsito y Transporte implementó cierres totales en diferentes puntos del corredor para facilitar el trabajo de los organismos judiciales y evitar mayores congestiones.

Sobre las 4:57 de la tarde, las autoridades habilitaron de manera controlada el paso vehicular por el kilómetro 63+300 mientras esperaban la llegada de la unidad de criminalística para realizar el levantamiento de los cuerpos.

No obstante, minutos después fue necesario restablecer el cierre total en el kilómetro 62+200 para permitir el desarrollo de las diligencias judiciales.

¿Cómo avanza la situación en la vía en la vía Bogotá - Villavicencio?

Hacia las 6:29 de la tarde, Coviandina informó que continuaba el cierre total en el kilómetro 62+000, sentido Bogotá-Villavicencio, debido a que seguían las labores de levantamiento de los cuerpos en el lugar del accidente.

Posteriormente, a las 6:37 p. m., la Policía de Tránsito también ordenó el cierre total en el kilómetro 54+000, sector La Santandereana, con el fin de evitar represamientos de vehículos mientras se normalizaba la situación en el punto donde ocurrió el siniestro.

Las autoridades recomendaron a los conductores atender las indicaciones del personal en carretera, conducir con precaución y mantenerse atentos a los reportes oficiales sobre la reapertura total de este importante corredor vial.