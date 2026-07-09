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¿Qué está pasando con el aumento en la tarifa del agua? Esto dijo Asocapitales

El nuevo esquema tarifario ya comenzó a reflejarse en varias ciudades.

Foto: Diseñado por Magnific.
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Noticias RCN

julio 09 de 2026
05:36 p. m.
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La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) manifestó su preocupación por los incrementos que han comenzado a registrarse en las tarifas del servicio de acueducto en distintas regiones del país.

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Por esto, la organización, que representa a los alcaldes de las 32 ciudades capitales, pidió al Gobierno Nacional revisar el impacto de esta metodología para evitar que las alzas afecten de manera desproporcionada el bolsillo de los colombianos.

¿Por qué están aumentando las tarifas del agua?

De acuerdo con Asocapitales, el incremento en las facturas responde a la entrada en vigencia de una nueva metodología tarifaria definida por la CRA, la entidad encargada de regular los servicios de acueducto y saneamiento básico en el país.

En los últimos días, varias empresas prestadoras del servicio comenzaron a informar a sus usuarios sobre ajustes en las tarifas. Uno de los casos más visibles es el del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, que anunció un aumento gradual durante el periodo de transición hacia el nuevo esquema.

La asociación advirtió que situaciones similares podrían presentarse en otras ciudades del país.

¿Qué preocupa a los alcaldes de las ciudades capitales?

Asocapitales explicó que, aunque los alcaldes son quienes reciben directamente las quejas y reclamos de los ciudadanos, no tienen facultades legales para modificar las tarifas ni los criterios con los que estas son calculadas.

Por ello, considera necesario abrir una discusión técnica sobre el nuevo modelo tarifario para evaluar aspectos como la gradualidad de los incrementos, la distribución de los costos, los incentivos para mejorar la eficiencia de las empresas prestadoras y el impacto que tienen los componentes regulatorios y ambientales sobre el valor final de las facturas.

¿Qué propone Asocapitales?

La asociación hizo un llamado al Gobierno Nacional entrante para instalar una mesa técnica nacional en la que participen la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), la Superintendencia de Servicios Públicos, las empresas prestadoras y las ciudades capitales.

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El objetivo, según la entidad, es revisar los efectos del nuevo marco tarifario y construir una regulación que garantice el equilibrio entre la sostenibilidad financiera de los sistemas de acueducto y tarifas que sean justas y acordes con la capacidad de pago de los hogares.

¿Por qué consideran urgente esta revisión?

Asocapitales recordó que las ciudades capitales concentran cerca de la mitad de la población colombiana, por lo que cualquier modificación en las tarifas del agua tiene un impacto directo sobre millones de familias, la actividad económica y la competitividad urbana.

Finalmente, la organización reiteró que el acceso al agua potable es un derecho fundamental y aseguró que las decisiones regulatorias deben responder no solo a criterios técnicos, sino también a la realidad económica y social de los ciudadanos.

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