Damnificados por el terremoto en Quibdó reciben subsidios, pero no encuentran dónde arrendar

Han pasado ocho días desde el terremoto que afectó al departamento del Chocó y para cientos de familias la emergencia todavía no termina.

Quienes tuvieron que abandonar sus viviendas se enfrentan ahora a una nueva dificultad: encontrar un lugar donde vivir mientras se adelanta la recuperación de sus hogares.

Aunque a algunas personas ya comenzaron a llegarles subsidios para cubrir temporalmente el pago de un arriendo, el problema es que la oferta de viviendas disponibles es muy limitada.

Así, mientras continúan llegando alimentos, elementos de primera necesidad y otras ayudas, los damnificados siguen buscando una solución para tener un techo seguro.

¿Por qué los damnificados no encuentran dónde vivir?

El terremoto obligó a numerosas familias a desalojar sus viviendas debido a los daños ocasionados en las estructuras.

El problema es que actualmente no habría suficientes inmuebles disponibles para atender la cantidad de personas que necesitan ser reubicadas.

Los propios habitantes aseguran que las pocas viviendas que quedan libres son ocupadas rápidamente.

No conseguimos casa en arriendo. Todas las viviendas que han podido quedar, muchas ya están ocupadas.

La situación genera preocupación, especialmente entre quienes ya cuentan con algún tipo de apoyo económico, pero no encuentran dónde utilizarlo.

¿De qué sirven los subsidios si no hay casas disponibles?

Las ayudas económicas representan un alivio para las familias damnificadas, pero no solucionan por completo el problema cuando la oferta de vivienda es insuficiente.

RELACIONADO Medicina Legal entregó el listado de las víctimas identificadas tras el terremoto

Ese es uno de los principales obstáculos que enfrentan actualmente las personas que tuvieron que abandonar sus hogares.

Las autoridades administrativas han advertido sobre las dificultades que genera esta situación y la necesidad de encontrar alternativas para garantizar alojamiento temporal mientras avanza la reconstrucción.

¿Qué ayudas humanitarias siguen llegando al departamento?

Mientras se busca una solución habitacional, la solidaridad continúa llegando desde diferentes regiones del país.

Durante la jornada se recibieron toneladas de ayudas humanitarias gestionadas con el apoyo de la Alcaldía de Cartagena de Indias.

La entrega tuvo además un significado especial para los habitantes de Quibdó, debido a la participación del futbolista Jhon Arias, oriundo de esta ciudad, quien ha permanecido atento a las necesidades de las comunidades afectadas.

RELACIONADO Jhon Arias envía avión con médicos e insumos al Chocó tras el fuerte temblor en Colombia

Familiares y representantes de Cartagena llegaron hasta el departamento para acompañar la entrega de estos elementos a las familias damnificadas.

¿Qué dijo la familia de Jhon Arias?

Uno de sus familiares destacó el compromiso que el futbolista ha mantenido con su tierra natal durante la emergencia.

"Él ha estado 100 % atento”, aseguró, al explicar que el jugador se ha mantenido pendiente de las necesidades de los damnificados y de las diferentes maneras en las que puede ayudar.

La iniciativa busca aportar a las familias que perdieron parte de sus pertenencias o que tuvieron que abandonar sus hogares como consecuencia del terremoto.