¿Qué es 'Vivienda Milagro'? Todo lo que debe saber sobre el plan del Gobierno tras el terremoto

El Gobierno Nacional ha puesto en marcha de manera oficial el "Plan Milagro de Reconstrucción", una ambiciosa estrategia de respuesta integral destinada a atender la tragedia habitacional y de infraestructura causada por el devastador terremoto que sacudió recientemente las regiones del centro y occidente del país.

Bajo la consigna "Juntos Reconstruimos Colombia", el Ejecutivo busca articular recursos públicos, bancarios y privados para devolverle un techo digno a las miles de familias que lo perdieron todo.

El panorama humanitario que sustenta este despliegue es crítico. De acuerdo con las evaluaciones iniciales entregadas por las autoridades, el sismo dejó un saldo preliminar de más de 12.000 viviendas completamente destruidas, cerca de 75.000 inmuebles con averías severas y al menos 170 edificaciones colapsadas.

Ante la magnitud de la catástrofe, la Presidencia de la República —encabezada por el mandatario Abelardo De La Espriella— encomendó la ejecución de este despliegue al Ministerio de Vivienda, liderado por Jaime Andrés Beltrán, en coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

¿Cómo se desarrollará el 'Plan Milagro'?

El Plan Milagro está diseñado como una hoja de ruta dividida en fases inmediatas y estructurales para acelerar la atención en las zonas del desastre:

Atención inmediata y subsidios de arrendamiento: Como primera prioridad, se activaron subsidios temporales de arrendamiento y alivios en el pago de servicios públicos.

Adicionalmente, se conformó un Batallón de Expertos para evaluar estructuralmente las edificaciones afectadas.

Esquema “Todos Ponen” y Banco de Materiales: Para la entrega de vivienda nueva y el mejoramiento de inmuebles recuperables, el modelo contempla un cruce de aportes públicos y privados.

Esto incluye la creación de un Banco de Materiales de construcción e identificación prioritaria de proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) con disponibilidad inmediata.

Fondo Milagro e inversión internacional: Como eje central para la transparencia e inyección de recursos, se constituyó el Fondo Milagro. Además, el Gobierno confirmó la activación de USD $200 millones en créditos y cooperación con el Banco Mundial para financiar la reconstrucción.

Para asegurar que la respuesta no dependa únicamente de las finanzas estatales, el Gobierno hizo un llamado al sector constructor, solicitando a las empresas donar sus utilidades en proyectos levantados en las áreas golpeadas por la emergencia.+

Asimismo, se instó al sector financiero y a las cajas de compensación familiar a reducir las tasas de interés de los créditos hipotecarios para facilitar el acceso a la compra o reparación de viviendas por parte de las familias censadas.

Con este paquete de medidas, el programa Vivienda Milagro busca pasar del socorro de emergencia a la solución habitacional definitiva, marcando la hoja de ruta que guiará la recuperación social y económica de las regiones afectadas por el sismo.