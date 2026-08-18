CANAL RCN
Internacional

¡Fuerte sismo en Dunhuang, China! Esto se reportó hoy 18 de agosto de 2026

El Servicio Geológico Colombiano monitoreó el movimiento telúrico y precisó que tuvo una profundidad superficial.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

agosto 18 de 2026
07:19 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este martes 18 de agosto de 2026, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, se presentó un nuevo sismo en el mundo.

El movimiento telúrico se originó en Dunhuang, la ciudad del noroeste de China que está situada en la provincia de Gansu, al borde del desierto de Gobi.

Tembló en México: fuerte sismo de 5,7 sorprendió en la madrugada de este 18 de agosto
RELACIONADO

Tembló en México: fuerte sismo de 5,7 sorprendió en la madrugada de este 18 de agosto

Según los primeros monitoreos, este sismo alcanzó una magnitud de 5.9 y se sintió exactamente a las 4:36 de la tarde (hora de Colombia).

¿Qué reportó exactamente el Servicio Geológico Colombiano? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte sismo que se sintió en Dunhuang, China, hoy 18 de agosto de 2026

  • 4:36 p.m.

Epicentro: Dunhuang, China.

Magnitud: 5.9.

Profundidad: superficial.

Zonas más próximas a nuestra región: a 14.174 kilómetros de La Asunción (Venezuela), a 14.177 kilómetros de Gran Roque (Venezuela) y a 14.190 de Archipiélago Los Roques (Venezuela).

¿Qué otros sismos se han sentido en el mundo durante este 18 de agosto de 2026?

Aparte del movimiento telúrico que se sintió en China, también se advirtieron otros tres en México y en Venezuela.

Los detalles de esos sismos son los siguientes:

  • 12:02 a.m.

Epicentro: Puerto Madero, México.

Magnitud: 5.7.

Profundidad: superficial.

Zonas más próximas a nuestra región: a 1.232 kilómetros de Las Delicias (Panamá), a 1.246 de Las Tablas (Panamá) y a 1.251 de San Andrés (archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina).

  • 2:07 a.m.

Epicentro: cerca de la costa de Venezuela.

Magnitud: 4.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 24 kilómetros de La Guaira (Venezuela), a 43 de Los Teques (Venezuela) y a 71 de Isla Ratón (Venezuela).

Impactantes videos del fuerte temblor en España: así quedaron las calles de Granada este 18 de agosto
RELACIONADO

Impactantes videos del fuerte temblor en España: así quedaron las calles de Granada este 18 de agosto

  • 2:13 a.m.

Epicentro: región fronteriza entre Venezuela y Colombia.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 47 kilómetros de Punto Fijo (Venezuela), a 68 de Archipiélago Los Monjes (Venezuela) y a 112 de Coro (Venezuela).

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

España

Murió Juan Tamariz, famoso mago que dejó huella en Colombia

Abelardo de la Espriella

De la Espriella pide a Marco Rubio que EE. UU. suspenda los aranceles sobre productos colombianos

Terremoto

Impactantes videos del fuerte temblor en España: así quedaron las calles de Granada este 18 de agosto

Otras Noticias

Chocó

El emotivo pedido de Rossy Lemos a Shakira tras su visita a Chocó por el terremoto

La presentadora de Noticias RCN se encontró con la artista barranquillera y protagonizó un emotivo momento en medio de la emergencia.

Temblor en Colombia

¡La esperanza sigue! Más de 400 animales han sido rescatados tras el terremoto

Solamente en las ciudades capitales, 199 animales han sido rescatados.

Ministerio de Vivienda

¿Qué es 'Vivienda Milagro'? Todo lo que debe saber sobre el plan del Gobierno tras el terremoto

Deportivo Cali

Fichaje del Deportivo Cali estará sin jugar hasta 2027: confirmaron dura lesión

Invima

Invima advierte por producto que promete quemar grasa: no tiene registro sanitario