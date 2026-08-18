¡Fuerte sismo en Dunhuang, China! Esto se reportó hoy 18 de agosto de 2026

Este martes 18 de agosto de 2026, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, se presentó un nuevo sismo en el mundo.

El movimiento telúrico se originó en Dunhuang, la ciudad del noroeste de China que está situada en la provincia de Gansu, al borde del desierto de Gobi.

Según los primeros monitoreos, este sismo alcanzó una magnitud de 5.9 y se sintió exactamente a las 4:36 de la tarde (hora de Colombia).

¿Qué reportó exactamente el Servicio Geológico Colombiano? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte sismo que se sintió en Dunhuang, China, hoy 18 de agosto de 2026

4:36 p.m.

Epicentro: Dunhuang, China.

Magnitud: 5.9.

Profundidad: superficial.

Zonas más próximas a nuestra región: a 14.174 kilómetros de La Asunción (Venezuela), a 14.177 kilómetros de Gran Roque (Venezuela) y a 14.190 de Archipiélago Los Roques (Venezuela).

¿Qué otros sismos se han sentido en el mundo durante este 18 de agosto de 2026?

Aparte del movimiento telúrico que se sintió en China, también se advirtieron otros tres en México y en Venezuela.

Los detalles de esos sismos son los siguientes:

12:02 a.m.

Epicentro: Puerto Madero, México.

Magnitud: 5.7.

Profundidad: superficial.

Zonas más próximas a nuestra región: a 1.232 kilómetros de Las Delicias (Panamá), a 1.246 de Las Tablas (Panamá) y a 1.251 de San Andrés (archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina).

2:07 a.m.

Epicentro: cerca de la costa de Venezuela.

Magnitud: 4.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 24 kilómetros de La Guaira (Venezuela), a 43 de Los Teques (Venezuela) y a 71 de Isla Ratón (Venezuela).

2:13 a.m.

Epicentro: región fronteriza entre Venezuela y Colombia.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 47 kilómetros de Punto Fijo (Venezuela), a 68 de Archipiélago Los Monjes (Venezuela) y a 112 de Coro (Venezuela).