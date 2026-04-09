Denuncian presuntas irregularidades en la modernización del sistema de trámites para los pasaportes

Una falla técnica en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (SITAC) ha generado la interrupción del servicio de expedición de pasaportes desde hace dos días, afectando a miles de ciudadanos que requieren realizar trámites consulares tanto en el país como en el exterior.

El representante a la Cámara electo, Daniel Briceño, denunció presuntas irregularidades contractuales en la Cancillería relacionadas con la modernización del sistema. Según indicó, en 2024, la entidad destinó 10 mil millones de pesos para actualizar esta plataforma que gestiona servicios de pasaportes, visas, registros civiles y otros trámites ciudadanos.

Recientes fallos han colapsado la atención a los ciudadanos

“La Cancillería de Luis Gilberto Murillo le entregó ese contrato a dedo por 10 mil millones a una empresa que no tiene ni idea de lo que hace en desarrollo”, afirmó el representante electo.

De los 3.100 millones de pesos entregados a la empresa contratista, no se ejecutó la modernización, dejando al sistema con una plataforma obsoleta que colapsa frecuentemente.

Murillo defendió su gestión a través de redes sociales, aunque posteriormente eliminó un mensaje en el que aseguraba haber declarado el incumplimiento del contrato durante su administración. “Aquí, en este momento, ni siquiera se ha declarado un incumplimiento real porque aquí no se le ha puesto ni una multa”, respondió Briceño.

El llamado de Briceño

El representante electo hizo un llamado a la Procuraduría y a los órganos de control para que intervengan en el caso, recuperen los recursos presuntamente mal utilizados y exijan responsabilidades: “Tiene que recuperar los tres mil cien millones de pesos y la Cancillería inmediatamente debe llamar a un contratista que actualice el sistema”.

La situación ha generado caos en diferentes puntos del país, afectando a ciudadanos que han viajado a distintas ciudades para realizar sus trámites sin obtener solución. Briceño expresó su solidaridad con los afectados y los funcionarios de planta de la Cancillería que enfrentan la situación sin respaldo de las directivas.

“Yo sí creo que no le ha faltado ofrecerle por lo menos una disculpa a la gente. El gobierno lo único que hace es culpar a la gente”, manifestó e hizo un llamado directo al presidente de la República y a la canciller para que intervengan inmediatamente.

Briceño advirtió que, si esta situación se une al nuevo sistema de pasaportes anunciado, Colombia enfrentará una grave crisis en materia de servicios consulares. El representante enfatizó que no existe una solución a corto ni mediano plazo para mejorar el sistema bajo las condiciones actuales.