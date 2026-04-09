¿Posible corrupción estaría detrás del colapso en la Cancillería que deja a miles sin pasaporte?

La Cancillería atraviesa una crisis que ha dejado a miles dentro y fuera del país sin poder agendar citas para obtener su pasaporte.

Al colapso del sistema SITAC se suman denuncias y acusaciones contra el excanciller Álvaro Leyva, señalando posibles irregularidades en contratos y falta de planeación en la modernización de la plataforma.

¿Qué hipótesis hay detrás del problema de los pasaportes?

Durante la Mesa Ancha de Noticias RCN, el exministro de Justicia Wilson Ruiz recordó que los problemas de la Cancillería vienen desde 2023, con la polémica licitación de pasaportes que terminó con la destitución e inhabilitación de Álvaro Leyva por 10 años y su investigación por parte de la Fiscalía.

Ruiz destacó que la plataforma SITAC, que antes funcionaba correctamente, ahora está colapsada y describió la situación como “un caos, un desorden terrible” que afecta la emisión de entre 8.000 y 12.000 pasaportes diarios solo en Colombia.

El analista Julio Iglesias detalló varios factores que podrían estar detrás de la crisis, entre ellos posibles hechos de corrupción:

Contratos fallidos: el representante electo Daniel Briceño denunció que la empresa “Al Desarrollo”, encargada de actualizar la plataforma SITAC, no cumplió con su contrato y se habrían perdido más de 3.000 millones de pesos.

el representante electo Daniel Briceño denunció que la empresa “Al Desarrollo”, encargada de actualizar la plataforma SITAC, no cumplió con su contrato y se habrían perdido más de 3.000 millones de pesos. Fallas en la modernización tecnológica: la actualización del sistema, prometida para agilizar los trámites, habría empeorado el funcionamiento y generado un colapso masivo.

la actualización del sistema, prometida para agilizar los trámites, habría empeorado el funcionamiento y generado un colapso masivo. Cambios en la impresión de pasaportes: la transición entre operadores pudo generar incompatibilidades con la plataforma.

la transición entre operadores pudo generar incompatibilidades con la plataforma. Amenaza cibernética: aunque se ha mencionado un posible ataque digital, no hay confirmación oficial.

aunque se ha mencionado un posible ataque digital, no hay confirmación oficial. Deficiencia estructural: la falta de personal y la improvisación en la planeación habrían profundizado la crisis.

Wilson Ruiz enfatizó:

No se puede usar la excusa de un problema cibernético, porque donde hay mala planeación, cuando se proyectan malas cosas, es lo que el país vive.

¿Hasta cuándo solucionarán el problema de los pasaportes?

Mientras la Cancillería asegura trabajar para restablecer el sistema, no se han detallado tiempos de solución ni medidas de contingencia, como pasaportes de emergencia, dejando a miles de colombianos con citas perdidas y viajes en riesgo.