CANAL RCN
Deportes Video

🔴EN VIVO🔴 Giro de Italia 2026: siga en directo el recorrido de la definitiva etapa 16

Siga EN VIVO la etapa 16 del Giro de Italia 2026 entre Bellinzona y Carì, una jornada de alta montaña que podría cambiar la clasificación general.

Noticias RCN

mayo 26 de 2026
07:58 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La alta montaña vuelve a ser protagonista en el Giro de Italia 2026 con una etapa 16 que promete mover la clasificación general y poner a prueba a los favoritos al título.

🔴EN VIVO🔴 Giro de Italia 2026: etapa 15 este domingo 24 de mayo
RELACIONADO

🔴EN VIVO🔴 Giro de Italia 2026: etapa 15 este domingo 24 de mayo

La jornada se disputa entre Bellinzona y Carì, en un recorrido corto, pero extremadamente exigente por sus constantes ascensos y más de 3.000 metros de desnivel acumulado.

Después del último día de descanso de la ‘Corsa Rosa’, los ciclistas afrontan una de las etapas más peligrosas de esta edición. Aunque solo tendrá 113 kilómetros, el desgaste físico podría marcar diferencias importantes entre los aspirantes al campeonato.

El gran desafío del día será el ascenso final a Carì, un puerto de primera categoría con 11,7 kilómetros al 7,9 % de inclinación promedio. Además, el recorrido incluye cinco puertos categorizados que podrían abrir espacio para ataques desde temprano.

Así será el recorrido de la etapa 16

La jornada iniciará en Bellinzona con un terreno que rápidamente comenzará a inclinarse. Uno de los primeros puntos importantes será Torre, un ascenso de tercera categoría de 4,7 kilómetros al 5,6 %.

Egan Bernal y Einer Rubio tuvieron brillante actuación en la etapa 14 del Giro de Italia: así quedaron en la general
RELACIONADO

Egan Bernal y Einer Rubio tuvieron brillante actuación en la etapa 14 del Giro de Italia: así quedaron en la general

Posteriormente, los corredores atravesarán un tramo de valle antes de afrontar la subida a Leontica, catalogada de segunda categoría. Allí podrían empezar los movimientos de los equipos que buscan descontar tiempo en la general.

La incertidumbre sobre cómo responderán las piernas tras el descanso también será clave en esta etapa. Históricamente, muchos ciclistas sufren después de las jornadas de pausa y eso podría generar sorpresas.

Clasificación general del Giro de Italia 2026

  1. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) - 59:12:56
  2. Afonso Eulálio (Bahrain Victorious), a 2′26″
  3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM), a 2′50″
  4. Thymen Arensman, a 3′03″
  5. Jai Hindley, a 3′43″
  6. Giulio Pellizzari, a 4′22″
  7. Michael Storer, a 4′46″
  8. Ben O’Connor, a 5′22″
  9. Derek Gee, a 5′41″
  10. Davide Piganzoli, a 6′13″
  11. Egan Bernal, a 7′30″.

La etapa se podrá seguir EN VIVO por el Canal RCN, el canal de YouTube de Deportes RCN y su aplicación oficial.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fútbol internacional

VIDEO | Hinchas de Vasco arremetieron contra Marino Hinestroza y así reaccionó el colombiano

Fútbol internacional

Murió gloria del fútbol argentino: fue campeón con Boca Juniors y Racing

Fútbol internacional

El fútbol está de luto: murió reconocido exjugador de selección

Otras Noticias

Elecciones presidenciales 2026

Colombianos en el exterior enfrentaron largas filas durante la primera jornada electoral

En ciudades como Miami y Washington, en Estados Unidos, se reportaron demoras y molestias por las condiciones climáticas.

Asesinatos en Bogotá

Revelan hipótesis detrás de la desaparición y atroz hallazgo sin vida del profesor Kevin Santiago Ángel

La Fiscalía investiga el caso del docente de 31 años, cuyo cuerpo fue encontrado en condiciones críticas. Las investigaciones en curso apuntan a un móvil en específico.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: martes 26 de mayo de 2026

Prima

Confirman cuáles son los pensionados y trabajadores que no recibirán prima en junio de 2026

Enfermedades

Uganda reporta dos nuevos casos de ébola en medio de crisis sanitaria en África central