🔴EN VIVO🔴 Giro de Italia 2026: siga en directo el recorrido de la definitiva etapa 16

La alta montaña vuelve a ser protagonista en el Giro de Italia 2026 con una etapa 16 que promete mover la clasificación general y poner a prueba a los favoritos al título.

La jornada se disputa entre Bellinzona y Carì, en un recorrido corto, pero extremadamente exigente por sus constantes ascensos y más de 3.000 metros de desnivel acumulado.

Después del último día de descanso de la ‘Corsa Rosa’, los ciclistas afrontan una de las etapas más peligrosas de esta edición. Aunque solo tendrá 113 kilómetros, el desgaste físico podría marcar diferencias importantes entre los aspirantes al campeonato.

El gran desafío del día será el ascenso final a Carì, un puerto de primera categoría con 11,7 kilómetros al 7,9 % de inclinación promedio. Además, el recorrido incluye cinco puertos categorizados que podrían abrir espacio para ataques desde temprano.

Así será el recorrido de la etapa 16

La jornada iniciará en Bellinzona con un terreno que rápidamente comenzará a inclinarse. Uno de los primeros puntos importantes será Torre, un ascenso de tercera categoría de 4,7 kilómetros al 5,6 %.

Posteriormente, los corredores atravesarán un tramo de valle antes de afrontar la subida a Leontica, catalogada de segunda categoría. Allí podrían empezar los movimientos de los equipos que buscan descontar tiempo en la general.

La incertidumbre sobre cómo responderán las piernas tras el descanso también será clave en esta etapa. Históricamente, muchos ciclistas sufren después de las jornadas de pausa y eso podría generar sorpresas.

Clasificación general del Giro de Italia 2026

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) - 59:12:56 Afonso Eulálio (Bahrain Victorious), a 2′26″ Felix Gall (Decathlon CMA CGM), a 2′50″ Thymen Arensman, a 3′03″ Jai Hindley, a 3′43″ Giulio Pellizzari, a 4′22″ Michael Storer, a 4′46″ Ben O’Connor, a 5′22″ Derek Gee, a 5′41″ Davide Piganzoli, a 6′13″ Egan Bernal, a 7′30″.

La etapa se podrá seguir EN VIVO por el Canal RCN, el canal de YouTube de Deportes RCN y su aplicación oficial.