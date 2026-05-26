CANAL RCN
Colombia Video

Defensora del Pueblo pide al presidente Petro no intervenir en política mientras Procuraduría revisa denuncias

La defensora del Pueblo hizo un llamado al presidente Gustavo Petro y al Gobierno Nacional para evitar declaraciones que favorezcan candidatos.

Noticias RCN

mayo 26 de 2026
07:25 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió al presidente Gustavo Petro y al Gobierno Nacional abstenerse de intervenir en política en medio del proceso electoral. El pronunciamiento se dio durante la instalación de la Comisión Nacional de Garantías Electorales en Cartagena, donde también participaron diferentes organismos de control.

Procuraduría abrió investigación contra Guillermo Jaramillo por presunta participación en política
RELACIONADO

Procuraduría abrió investigación contra Guillermo Jaramillo por presunta participación en política

Marín aseguró que las decisiones de las autoridades competentes podrían conocerse después de las elecciones, por lo que insistió en la necesidad de mantener prudencia frente a las declaraciones públicas relacionadas con candidatos o campañas políticas.

“Mientras que llegan las autoridades competentes y tomen una decisión, ya habrán pasado las elecciones”, afirmó. Además, hizo “un llamado al Presidente de la República y a todo el Gobierno Nacional a que se abstenga de emitir declaraciones que favorezcan al candidato del partido de Gobierno”.

¿Qué dijo Gregorio Eljach sobre las denuncias contra Petro?

Durante el encuentro, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, pidió información detallada sobre las denuncias y procesos que existen contra el presidente Gustavo Petro por presunta participación en política.

El jefe del Ministerio Público solicitó conocer “cuántos y cuáles son los procesos contra el Presidente de la República”, así como el estado de cada expediente, el funcionario encargado de la sustanciación, el ponente y los resultados obtenidos hasta ahora.

Eljach también se refirió a la investigación disciplinaria relacionada con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. En su intervención, enfatizó que el proceso debe avanzar respetando las garantías correspondientes. “Es presunto hasta ahora, nadie lo ha vencido en juicio, hay que darle la garantía”, señaló.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Feminicidio

Feminicidio en Manizales: hombre habría asesinado a su expareja y luego escapó

Pibe Valderrama

'Pibe' Valderrama se pronunció tras denuncias sobre supuestas amenazas a su cuñado en Santa Marta

Bogotá

Convirtieron el espacio bajo un puente en parqueadero para motos en Bogotá

Otras Noticias

África

Ataque con dron en Sudán deja al menos 14 muertos en zona fronteriza con Chad

La ofensiva, atribuida al grupo paramilitar RSF, habría impactado un mercado en la localidad de Al-Tina, donde se encontraban mujeres vendiendo alimentos y té.

La casa de los famosos

Reencuentros incómodos: estos son los jefes de campaña que ingresaron a La Casa de los Famosos

Los cuatro finalistas recibieron la sorpresa de ver regresar a sus respectivos líderes para ganar la tercera temporada.

Prima

Confirman cuáles son los pensionados y trabajadores que no recibirán prima en junio de 2026

Fútbol internacional

Murió gloria del fútbol argentino: fue campeón con Boca Juniors y Racing

Enfermedades

Uganda reporta dos nuevos casos de ébola en medio de crisis sanitaria en África central