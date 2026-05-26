Defensora del Pueblo pide al presidente Petro no intervenir en política mientras Procuraduría revisa denuncias

La defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió al presidente Gustavo Petro y al Gobierno Nacional abstenerse de intervenir en política en medio del proceso electoral. El pronunciamiento se dio durante la instalación de la Comisión Nacional de Garantías Electorales en Cartagena, donde también participaron diferentes organismos de control.

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Marín aseguró que las decisiones de las autoridades competentes podrían conocerse después de las elecciones, por lo que insistió en la necesidad de mantener prudencia frente a las declaraciones públicas relacionadas con candidatos o campañas políticas.

“Mientras que llegan las autoridades competentes y tomen una decisión, ya habrán pasado las elecciones”, afirmó. Además, hizo “un llamado al Presidente de la República y a todo el Gobierno Nacional a que se abstenga de emitir declaraciones que favorezcan al candidato del partido de Gobierno”.

¿Qué dijo Gregorio Eljach sobre las denuncias contra Petro?

Durante el encuentro, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, pidió información detallada sobre las denuncias y procesos que existen contra el presidente Gustavo Petro por presunta participación en política.

El jefe del Ministerio Público solicitó conocer “cuántos y cuáles son los procesos contra el Presidente de la República”, así como el estado de cada expediente, el funcionario encargado de la sustanciación, el ponente y los resultados obtenidos hasta ahora.

Eljach también se refirió a la investigación disciplinaria relacionada con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. En su intervención, enfatizó que el proceso debe avanzar respetando las garantías correspondientes. “Es presunto hasta ahora, nadie lo ha vencido en juicio, hay que darle la garantía”, señaló.