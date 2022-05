¿Petro o Rodolfo? La explicación de Quintero sobre el “cambio en primera”

La polémica alrededor del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, continúa y el funcionario ha explicado por qué optó por publicar el video de “cambio en primera”, el cual desató críticas de todos los sectores políticos y que además terminó con la suspensión de su cargo parcialmente por parte de la Procuraduría.

Desde hace algunos meses atrás se llevaba a cabo una investigación contra Quintero por algunas declaraciones, trinos, videos, entre otros elementos que probarían su participación indebida en la política de cara a las elecciones presidenciales del 2022.

Le puede interesar: Al detalle: los 10 hechos por los que la Procuraduría suspendió a Quintero

Sin embargo, el video que publicó en las últimas horas fue el encargado de que las autoridades tomaran decisiones drásticas por su presunta participación en política.

Debido a que se entendió que el candidato estaba invitando a sus seguidores políticos a votar por Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico que ha llevado el lema del cambio, Quintero se ha visto perjudicado en su cargo.

Explicación de Daniel Quintero

En las últimas horas, el alcalde ha decidido salir a poner la cara y explicar lo que quiso lograr con este video, dejando claro que está muy lejos de querer favorecer a Gustavo Petro o Rodolfo Hernández.

Vea también: La reacción de Alvaro Uribe tras la suspensión de Daniel Quintero

“Esta es una Alcaldía mediática, nosotros no gastamos plata en publicidad, nosotros gastamos muy poquito en publicidad, pero somos muy buenos en redes y hacemos tendencias que se hacen nacionales, que nos permiten comunicar nuestro programa de gobierno. Una alcaldía de cambio, la palabra la hemos utilizado toda la vida, desde el primer día de gobierno; el cambio, el cambio, el cambio. Y la referencia de cambio en primera, obviamente sabíamos que iba a ser viral y mostrar lo que estamos haciendo en Medellín, en las zonas más periféricas de la ciudad”, dijo en entrevista con Semana.

“Si nos hubiera permitido defendernos, hubiéramos mostrado que nosotros fuimos los primeros en usar ese término —cambio en primera—; luego no se pegó la campaña de uno de los candidatos presidenciales, sino de otro y ninguno puede atribuirse la palabra cambio porque todos la han usado, todos dicen que son el cambio, todos dicen que van a ganar en primera, si esa fuera la idea”, indicó. “Yo no estaba hablando ni de Petro, ni de Rodolfo”, agregó.

Más información: Procuraduría sustenta su decisión de suspender a Daniel Quintero

Siguiendo con su punto de vista acerca del video, Quintero expresó su inconformismo con la decisión de la procuradora. “Y si funcionan tan bien, seguramente otros se pegan a nuestros hashtag. Pero entonces a la procuradora, que no tiene potestad para sancionar a un alcalde —esto es muy importante: la procuradora general de la República no tiene potestad para sancionar a un alcalde, solo los jueces—, se está atribuyendo competencias que no tiene. Eso solo ocurre en las dictaduras”, concluyó el alcalde.

Las investigaciones en contra de Daniel Quintero continuarán, pues de acuerdo a la Constitución ningún alcalde puede participar en política en búsqueda de favorecer a algún candidato presidencial.