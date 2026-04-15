Daniel Quintero será el nuevo superintendente de Salud

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, será el nuevo superintendente de Salud, tras la reciente salida de Bernardo Camacho.

La hoja de vida de Quintero ya aparece publicada en la página de aspirantes de la Presidencia.

Quintero, uno de los hombres más fieles al presidente, regresa al gobierno luego de la sorpresiva salida de Camacho de la Superintendencia, en donde apenas duró cinco meses.

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