CANAL RCN
Colombia

Daniel Quintero será el nuevo superintendente de Salud

La hoja de vida de Quintero ya fue publicada en la página de aspirantes de la Presidencia, para ser el reemplazo de Bernardo Camacho.

Foto: @QuinteroCalle/X

Noticias RCN

abril 15 de 2026
05:05 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, será el nuevo superintendente de Salud, tras la reciente salida de Bernardo Camacho.

La hoja de vida de Quintero ya aparece publicada en la página de aspirantes de la Presidencia.

Quintero, uno de los hombres más fieles al presidente, regresa al gobierno luego de la sorpresiva salida de Camacho de la Superintendencia, en donde apenas duró cinco meses.

Noticia en desarrollo. Espere más información...

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Recuperan carro que había sido violentamente robado en Bogotá: víctima habló

Iván Cepeda

Fuerte discusión entre Iván Cepeda y Ciro Ramírez en el Senado: se dijeron de todo

Protestas en Colombia

Procuraduría se pronunció por incumplimientos en el servicio de salud para los maestros: este fue el llamado

Otras Noticias

México

"México no se ofreció a salvar hipopótamos": Gobierno desmiente versión y revela dura realidad del traslado internacional

La ministra de Ambiente aclaró que rechazaron recibir los animales y que cualquier traslado depende de estrictas normas internacionales.

Dólar

¡Movimiento inesperado en el precio del dólar en el cierre de hoy 15 de abril de 2026! Así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que cerró el dólar en Colombia hoy 15 de abril de 2026.

Bayern Múnich

El Bayern Múnich de Luis Díaz enfrentará al PSG en semifinales: fechas de la serie

La casa de los famosos

¡No paran las determinaciones que revolucionan La Casa de los Famosos! Atento a lo que sucederá

Enfermedades

Enfermedades raras en Colombia: miles de pacientes viven sin diagnóstico claro