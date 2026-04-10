Nueva EPS ya tiene un nuevo interventor ¿De quién se trata?

La Nueva EPS ya tiene un nuevo interventor, según el jefe de comunicaciones estratégicas del presidente de Colombia, Gustavo Petro, Andrés Hernández Ramírez.

Así lo dio a conocer a través de una publicación realizada en su cuenta de la red social X, antes Twitter: “Ha sido designado el médico Jorge Iván Ospina como nuevo interventor de la Nueva EPS”.

La entidad promotora de salud con mayor número de afiliados se encontraba en el limbo desde el viernes pasado (03/04/2026), cuando se venció su resolución de toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios e intervención forzosa administrativa.

Desde entonces, el Gobierno se había mantenido en silencio sobre el futuro administrativo de la Nueva EPS, cuando el Ministerio de Salud y la Presidencia tenían que presentar un acto administrativo, argumentando si debía prorrogarse o no la medida de intervención.

Otros cuatro interventores fueron nombrados la misma semana:

Tras la suspensión provisional por tres meses de los interventores de Savia Salud, Coosalud, Asmet Salud y Servicios Occidentales de Salud (SOS), que la Procuraduría General anunció durante el mes de marzo, la Superintendencia Nacional de Salud presentó el jueves, 9 de abril, a los nuevos agentes interventores de las cuatro EPS.

Para Savia Salud designó a la contadora pública, especializada en gerencia tributaria y máster en administración de empresas, Edda Lorena Sintura; para Coosalud, al contador público Jorge Orlando Suárez; para Asmet Salud, a la médica especializada en auditoría de servicios de salud y gerencia de servicios Jessica Milena Agudelo, y para Servicios Occidentales de Salud (SOS), a la administradora Margarita Orozco Eslait.

En el comunicado, además, la Supersalud informó que “para Capresoca, la Supersalud procederá a la designación de un nuevo suplente en virtud de la reciente decisión de la Procuraduría General de la República”.

Sin embargo, permanecían las dudas de médicos y pacientes sobre los planes del Gobierno para la Nueva EPS, que, con Jorge Iván Ospina, ha tenido a cinco interventores desde abril de 2024: Julio Rincón, Bernardo Camacho, Gloria Polania y Luis Óscar Gálvez.

Ospina, con estudios en medicina y especialidad en gestión, fue director del Hospital Carlos Holmes Trujillo, trabajó en la Secretaría de Salud Pública, fue senador y alcalde de Cali entre 2008 y 2011 y, nuevamente, entre 2020 y 2023.