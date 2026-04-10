CANAL RCN
Colombia

Nueva EPS ya tiene un nuevo interventor ¿De quién se trata?

Desde el pasado viernes, 3 de abril, la EPS con mayor número de afiliados se encontraba en el limbo, tras el vencimiento de su resolución de intervención.

Foto: montaje realizado con imagen de @AndresCamiloHR / X
Foto: montaje realizado con imagen de @AndresCamiloHR / X

Noticias RCN

abril 10 de 2026
08:33 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Nueva EPS ya tiene un nuevo interventor, según el jefe de comunicaciones estratégicas del presidente de Colombia, Gustavo Petro, Andrés Hernández Ramírez.

Así lo dio a conocer a través de una publicación realizada en su cuenta de la red social X, antes Twitter: “Ha sido designado el médico Jorge Iván Ospina como nuevo interventor de la Nueva EPS”.

Supersalud nombra a interventores suplentes para cuatro EPS ¿Quiénes son?
RELACIONADO

Supersalud nombra a interventores suplentes para cuatro EPS ¿Quiénes son?

La entidad promotora de salud con mayor número de afiliados se encontraba en el limbo desde el viernes pasado (03/04/2026), cuando se venció su resolución de toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios e intervención forzosa administrativa.

Desde entonces, el Gobierno se había mantenido en silencio sobre el futuro administrativo de la Nueva EPS, cuando el Ministerio de Salud y la Presidencia tenían que presentar un acto administrativo, argumentando si debía prorrogarse o no la medida de intervención.

Otros cuatro interventores fueron nombrados la misma semana:

Tras la suspensión provisional por tres meses de los interventores de Savia Salud, Coosalud, Asmet Salud y Servicios Occidentales de Salud (SOS), que la Procuraduría General anunció durante el mes de marzo, la Superintendencia Nacional de Salud presentó el jueves, 9 de abril, a los nuevos agentes interventores de las cuatro EPS.

Para Savia Salud designó a la contadora pública, especializada en gerencia tributaria y máster en administración de empresas, Edda Lorena Sintura; para Coosalud, al contador público Jorge Orlando Suárez; para Asmet Salud, a la médica especializada en auditoría de servicios de salud y gerencia de servicios Jessica Milena Agudelo, y para Servicios Occidentales de Salud (SOS), a la administradora Margarita Orozco Eslait.

¿Le pagaron o no al exembajador de Colombia en Palestina Jorge Iván Ospina?
RELACIONADO

¿Le pagaron o no al exembajador de Colombia en Palestina Jorge Iván Ospina?

En el comunicado, además, la Supersalud informó que “para Capresoca, la Supersalud procederá a la designación de un nuevo suplente en virtud de la reciente decisión de la Procuraduría General de la República”.

Sin embargo, permanecían las dudas de médicos y pacientes sobre los planes del Gobierno para la Nueva EPS, que, con Jorge Iván Ospina, ha tenido a cinco interventores desde abril de 2024: Julio Rincón, Bernardo Camacho, Gloria Polania y Luis Óscar Gálvez.

Ospina, con estudios en medicina y especialidad en gestión, fue director del Hospital Carlos Holmes Trujillo, trabajó en la Secretaría de Salud Pública, fue senador y alcalde de Cali entre 2008 y 2011 y, nuevamente, entre 2020 y 2023.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La Guajira

Abatidos nueve miembros del anillo de seguridad de alias Naín, cabecilla de Los Pachenca, en La Guajira

Animales

Rescatan gato en Transmilenio que sería usado para mendicidad: así puede denunciar casos

Bogotá

Por octavo año consecutivo, el aeropuerto El Dorado es elegido como el mejor de Sudamérica

Otras Noticias

Invima

Invima da recomendaciones para el uso seguro de dispositivos de ortodoncia

La entidad alertó sobre la comercialización de alineadores, brackets y otros dispositivos de ortodoncia a través de redes sociales.

Resultados lotería

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 10 de abril de 2026: último sorteo

Consulte el resultado de la Lotería de Medellín hoy viernes 10 de abril de 2026. Verifique el número ganador, la serie y todos los detalles del último sorteo.

La casa de los famosos

Polémica reacción: Karola rompió en llanto y arrojó objetos ante la expulsión de Eidevin

Venezuela

El país latinoamericano que reconoció a Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela: enviará delegación

Selección Colombia

Leicy Santos pone el empate parcial de Colombia ante Venezuela en la Liga de Naciones Femenina