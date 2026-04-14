Renuncia el superintendente nacional de Salud, Bernardo Camacho: esta sería la razón

Tras cinco meses en el cargo, el superintendente nacional de Salud, doctor Bernardo Camacho, presentó su renuncia ante el presidente de la República, Gustavo Petro, por motivos que, según dijo, son estrictamente personales:

“Mi compromiso con los principios de equidad, justicia social y defensa del sistema público de salud se mantiene inquebrantable. Serví al gobierno del presidente Petro (…) y continuaré apoyando, desde cualquier espacio, las políticas que busquen garantizar el acceso universal y digno a los servicios de salud para todos los colombianos”.

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Impedido para hablar de la situación en la que queda la Nueva EPS:

Apenas el viernes 10 de abril se conoció, tras una semana de incertidumbre, la prórroga a la medida de intervención de la Nueva EPS y que su quinto y nuevo interventor sería el exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina.

Sin embargo, a su salida de la Supersalud, Camacho no pudo entregar detalles adicionales sobre el estado actual de la entidad promotora de salud con mayor número de afiliados. El comunicado indica que:

“En relación con las decisiones adoptadas respecto a la Nueva EPS, y dado que el doctor Camacho se encuentra impedido —como es de conocimiento público— por haber sido agente interventor de dicha entidad, es la superintendente ad hoc, doctora Luz María Múnera, quien está autorizada para pronunciarse al respecto”.

Liquidación de las EPS quebradas habría venido avanzando:

Caso contrario sería el de las últimas instrucciones del presidente con relación a las EPS intervenidas y la posible liquidación de las EPS quebradas. Según el comunicado en el que se da a conocer la renuncia de Camacho:

“Todas las acciones se han ejecutado estrictamente dentro del marco normativo vigente, con plena conciencia de los riesgos y de la grave crisis que enfrenta el sistema de salud colombiano”.

En marzo, tras conocerse el fallo de un Tribunal de Antioquia que suspendía el traslado masivo de pacientes de las EPS intervenidas a la Nueva EPS, el presidente dio la instrucción de que “las EPS que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera”, a los ministros de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y Hacienda, Germán Ávila.