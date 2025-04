Darwin Osorio es 'El Terreneitor' que recorre las calles de Bogotá en su silla de ruedas como domiciliario

En las transitadas calles de Bogotá, un joven se desplaza con habilidad y una energía contagiosa, a pesar de las limitaciones físicas. Se trata de Darwin Osorio, conocido como 'El Terreneitor', ha hecho de la resiliencia su carta de presentación, enfrenta los desafíos cotidianos de ser domiciliario, una labor no exenta de riesgos, especialmente para alguien en su condición.

"La idea de ser domiciliario nace hace un año. No me gusta estar quieto en la casa y que me den todo (...) todo lo que consigo, lo que compro eso es a mi esfuerzo, nunca me ha gustado pedir, nunca me ha gustado recibir, si no dar", asegura Darwin.

Mi gran poder es no rendirme en esta vida y seguir para adelante

Darwin nació con hemofilia tipo A severa y a los 4 años, Darwin tuvo un accidente en el centro plástico, donde quedó prácticamente el parapléjico. Sin embargo, no se detuvo, recorre las calles en su silla de ruedas adaptada, que él mismo ha modificado para realizar su trabajo, aunque a veces encontrar repuestos apropiados para las llantas es un desafío debido a su escasez y costo elevado.

"Esta silla solo anda 30 kilómetros, tiene una autonomía de 30 kilómetros de distancia, de velocidad tiene 8", explica. A pesar de las dificultades que enfrenta, como la falta de accesibilidad en muchos lugares, Darwin mantiene una actitud positiva y sonriente.

La gente a uno lo mira como si no fuera especial, pues yo soy especial pero para molestar, nada más

'El Terreneitor' forma parte del 'Comando Alfa, una red de apoyo entre repartidores.

"Somos un grupo de repartidores unidos, es una red de apoyo y es una gran familia, acá nosotros nos apoyamos si hay pedidos peligrosos, si nos van a atracar, si sucede algo y todos llegamos para apoyarnos", señala Albeiro Garnica, líder del grupo motero Comando Alfa.

Darwin también ha encontrado una pasión en las redes sociales donde cuenta su historia

Darwin no solo es domiciliario, también es muy popular en redes sociales, donde comparte su historia. Ahora, dedica varias horas a editar sus videos para ofrecer contenido de calidad a sus seguidores.

Pues su determinación de Darwin no solo lo ha llevado a superar obstáculos personales, sino también a inspirar a otros con su actitud positiva y perseverancia.