La llegada del primer tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá al puerto de Cartagena el martes dos de septiembre, marcó un hecho histórico.

El convoy, compuesto por seis vagones, viajó durante un mes desde China atravesando el océano Pacífico y el canal de Panamá.

Pero el viaje apenas comienza.

Metros de todo el mundo felicitaron la llegada del Metro de Bogotá

El hecho no pasó desapercibido fuera del país, pues varios de los sistemas de metro más importantes del mundo enviaron mensajes de felicitación:

Metro de Madrid, España: “¡Enhorabuena! Comienza el futuro”.

Metro de Santo Domingo, República Dominicana: “¡Felicidades por este gran avance en la movilidad y el desarrollo del país!”.

Metro de Los Ángeles, EE. UU.: “Muchísimas felicidades, amigos. Será todo un éxito”.

Metro de San Francisco, EE. UU.: “Looking good. Congratulations on a big milestone in your project”.

Sistema de Transporte de Londres, Inglaterra: “Woohoo! Beautiful train, Bogotá!”.

Metro de Quito, Ecuador: “Felicitaciones Metro de Bogotá. Este 2 de septiembre Bogotá recibe su primer tren de la Línea 1, un compa de acero que viajó desde China para hacer realidad un sueño esperado por décadas”.

Avances en la obra del Metro de Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán informó que durante agosto de 2025 se alcanzó un progreso de 2,52 %, lo que representa el avance mensual más alto en la historia del proyecto.

Con esa cifra, el acumulado general llegó a 62,18 %, con la meta de superar el 70 % antes de terminar el año.

Por su parte, Leonidas Narváez, gerente de la EMB, explicó que la primera flota de la Línea 1 estará integrada por 30 trenes que se entregarán de manera progresiva entre septiembre de 2025 y octubre de 2026.

Este año se espera recibir cinco más, mientras que en las fábricas de China ya se encuentran en construcción 16 unidades adicionales.

Datos que no sabía del primer tren del Metro de Bogotá

El tren que hoy pisa territorio colombiano mide 134 metros de largo, 2,90 metros de ancho y 3,90 metros de altura. Cada convoy está compuesto por seis vagones: dos tipo S (ubicados en las puntas) y cuatro tipo M (al centro).