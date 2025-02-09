VIDEO | En cadena: así fue el fatal accidente que provocó la muerte de cinco personas en Huila

La vía que comunica a Altamira con Garzón, en el centro del Huila, fue escenario de una tragedia que dejó un saldo de cinco fallecidos.

¿Cómo ocurrió el accidente en la vía Altamira-Garzón, Huila?

El hecho inició con un grave accidente en el que una motocicleta chocó contra un tractocamión. El conductor de la moto quedó atrapado bajo las llantas del pesado vehículo, gravemente herido.

De inmediato, vendedores de la zona y varios conductores que transitaban por la carretera reaccionaron ante la emergencia. Con ayuda de gatos mecánicos, intentaban levantar el tractocamión para liberar al motociclista que permanecía bajo la carrocería.

Sin embargo, en medio de ese esfuerzo, un segundo camión que circulaba por la vía, al parecer sin frenos, terminó estrellándose violentamente contra el tractocamión ya accidentado.

El fuerte impacto provocó que los gatos mecánicos cedieran, arrastrando varias motocicletas y dejando atrapados a los voluntarios que trataban de socorrer al motociclista.

Cinco personas murieron en brutal accidente en Huila

El saldo fue devastador: cinco personas murieron en el lugar del siniestro. Entre las víctimas fatales se encontraba Héctor Alfonso Vargas, exalcalde del municipio de Guadalupe, Huila, quien se encontraba en el punto del accidente.

La tragedia obligó a la rápida presencia de las autoridades, que desplegaron equipos de rescate y adelantaron el levantamiento de los cuerpos.

Al mismo tiempo, las autoridades de tránsito iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer con claridad las causas del choque en cadena. Los primeros reportes apuntan a que la falla mecánica en el sistema de frenos del segundo camión habría desencadenado la emergencia.