Desde hoy suspenderán el servicio de agua en varias localidades de Bogotá: ¿por qué y cuáles son?

Este miércoles en Bogotá se emitió la advertencia de que varias localidades tendrán cortes en el suministro de agua potable.

La medida fue confirmada por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

¿Por qué habrá cortes de agua en varias localidades de Bogotá?

Según la entidad, la suspensión es indispensable para avanzar en la fase final de las obras de la avenida El Rincón con Boyacá, que ya registran un progreso superior al 95%.

El proyecto, que contempla 2,35 kilómetros de intervención vial, también incluye la reubicación de la red de acueducto: 350 metros de tubería fueron trasladados desde la calzada hacia el espacio público, con el fin de mejorar el mantenimiento y la durabilidad del sistema.

Para culminar estas maniobras, se requiere cortar temporalmente el servicio en varios puntos de la ciudad.

¿Cómo será la suspensión del agua?

La suspensión comenzó a regir desde la medianoche de este miércoles 3 de septiembre en Suba, donde los habitantes deberán enfrentar 48 horas sin agua corriente.

Este es el sector más golpeado por la medida, que se extenderá hasta la madrugada del viernes 5 de septiembre.

Engativá, Fontibón y la zona industrial de Cota también están incluidas en la restricción, aunque en su caso será por un lapso de 24 horas a partir de hoy.

Por su parte, Kennedy tendrá corte este jueves 4 de septiembre, igualmente durante 24 horas.

Finalmente, los ingenieros a cargo detallaron que la nueva ubicación de la tubería permitirá evitar daños asociados al peso vehicular y facilitará futuras reparaciones sin necesidad de romper la calzada.

Sin embargo, el impacto inmediato es alto, ya que la suspensión golpea a varios hogares y comercios.