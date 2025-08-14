CANAL RCN
Colombia

David Luna propone definir un único candidato de oposición para las elecciones 2026

A través de un video publicado en sus redes sociales, el precandidato planteó la creación de una mesa nacional con el objetivo de definir un único candidato de oposición para las elecciones del próximo año.

David Luna presenta sus propuestas para llegar al Congreso
David Luna - Foto Noticias RCN.

Noticias RCN

agosto 14 de 2025
12:47 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En video difundido a través de sus redes sociales, el precandidato presidencial David Luna planteó la creación de una mesa nacional con el objetivo de definir un único candidato de oposición para las elecciones del próximo año.

Exclusivo | Documentos revelan el paradero del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González
RELACIONADO

Exclusivo | Documentos revelan el paradero del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González

Nueva propuesta del precandidato David Luna

El político inició su mensaje con un llamado a la unidad, señalando que, aunque existe consenso sobre la necesidad de trabajar juntos por Colombia, las diferencias personales y la confianza excesiva en estrategias individuales han obstaculizado este propósito.

En las imágenes, Luna se refirió al magnicidio de Miguel Uribe Turbay y lo calificó como “el hecho político más grave de los últimos 30 años”, destacando que este crimen hiere profundamente a la democracia y evidencia que la violencia política sigue presente en el país.

“El vil asesinato de Miguel Uribe es el hecho político más grave de los últimos 30 años. Hoy revivimos una tragedia que hiere la democracia y que lamentablemente nos recuerda que la violencia política no es un fantasma del pasado. Todas las aspiraciones presidenciales quedan hoy marcadas por la muerte de un amigo, de un hombre que hizo la política con decencia”, aseguró Luna.

David Luna propone definir un candidato único de oposición para las elecciones 2026

Por otro lado, el precandidato propuso construir un consenso “auténtico y sin hipocresías” entre quienes no comparten el rumbo del actual Gobierno y defienden la democracia y la vida.

La Ley Huérfanos por Feminicidio entra en vigencia tras sanción presidencial
RELACIONADO

La Ley Huérfanos por Feminicidio entra en vigencia tras sanción presidencial

También recalcó que esta alianza debe ser firme en su oposición al narcotráfico, señalando como amenazas a grupos como el ELN, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y otras organizaciones criminales que, según él, se benefician del contexto político actual.

“Propongo una gran mesa nacional para salvar la democracia y enfrentar la violencia del narcotráfico que hoy lamentablemente encarnan el LN, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y muchas otras organizaciones delincuenciales que ven en el narcotráfico la gasolina para seguir dividiendo el país y que ven en el gobierno actual el de sus fechorías”, añadió.

Luna planteó que el resultado de esta mesa sea una sola candidatura que represente a la Colombia que busca vivir sin miedo, en paz y con un rumbo común, dejando de lado los radicalismos y el desprecio por las diferencias.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Feminicidio

Alias ‘Gustavito’ fue condenado a 34 años de prisión por el feminicidio de Darley María Guzmán Pérez: el responsable sigue prófugo

Feminicidio

La Ley Huérfanos por Feminicidio entra en vigencia tras sanción presidencial

UNGRD

Exclusivo | Documentos revelan el paradero del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González

Otras Noticias

España

Español secuestró a su expareja durante dos días para “volver a enamorarla”: víctima se liberó en un descuido

Fueron casi 48 horas en las que estuvo amarrada a una cama, enfrentando amenazas constantes de su pareja con arma blanca.

Animales

Investigación descubre que los gatos pueden generar demencia como los humanos

El estudio determinó que los felinos presentan un deterioro cerebral similar al de los humanos.

Redes sociales

Andrés Parra revolucionó las redes tras presentar a su nueva novia: ¿Quién es?

América de Cali

Clásico femenino desata polémica: Santa Fe jugará sin público por denuncia de racismo

Dólar

Atención al precio del dólar en Colombia hoy 14 de agosto: así inició la jornada este jueves