David Luna propone definir un único candidato de oposición para las elecciones 2026

En video difundido a través de sus redes sociales, el precandidato presidencial David Luna planteó la creación de una mesa nacional con el objetivo de definir un único candidato de oposición para las elecciones del próximo año.

Nueva propuesta del precandidato David Luna

El político inició su mensaje con un llamado a la unidad, señalando que, aunque existe consenso sobre la necesidad de trabajar juntos por Colombia, las diferencias personales y la confianza excesiva en estrategias individuales han obstaculizado este propósito.

En las imágenes, Luna se refirió al magnicidio de Miguel Uribe Turbay y lo calificó como “el hecho político más grave de los últimos 30 años”, destacando que este crimen hiere profundamente a la democracia y evidencia que la violencia política sigue presente en el país.

“El vil asesinato de Miguel Uribe es el hecho político más grave de los últimos 30 años. Hoy revivimos una tragedia que hiere la democracia y que lamentablemente nos recuerda que la violencia política no es un fantasma del pasado. Todas las aspiraciones presidenciales quedan hoy marcadas por la muerte de un amigo, de un hombre que hizo la política con decencia”, aseguró Luna.

David Luna propone definir un candidato único de oposición para las elecciones 2026

Por otro lado, el precandidato propuso construir un consenso “auténtico y sin hipocresías” entre quienes no comparten el rumbo del actual Gobierno y defienden la democracia y la vida.

También recalcó que esta alianza debe ser firme en su oposición al narcotráfico, señalando como amenazas a grupos como el ELN, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y otras organizaciones criminales que, según él, se benefician del contexto político actual.

“Propongo una gran mesa nacional para salvar la democracia y enfrentar la violencia del narcotráfico que hoy lamentablemente encarnan el LN, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y muchas otras organizaciones delincuenciales que ven en el narcotráfico la gasolina para seguir dividiendo el país y que ven en el gobierno actual el de sus fechorías”, añadió.

Luna planteó que el resultado de esta mesa sea una sola candidatura que represente a la Colombia que busca vivir sin miedo, en paz y con un rumbo común, dejando de lado los radicalismos y el desprecio por las diferencias.