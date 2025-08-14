Exclusivo | Documentos revelan el paradero del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González

Información de alta relevancia confirma el paradero de Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE y uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro, hoy prófugo de la justicia y con orden de captura por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Fuentes de alto nivel señalan que González se encuentra en Nicaragua, país donde cuenta con residencia legal.

Lo más grave es que documentos en poder de Noticias RCN demuestran que el propio Gobierno Nacional habría facilitado el trámite para la renovación de esa residencia. Entre las pruebas figura una carta emitida el mismo día en que la Fiscalía le imputó cargos, lo que abre un nuevo capítulo de escándalo alrededor de este caso.

Cédula de residencia de Carlos Ramón González en Nicaragua. FOTO: Noticias RCN

El trámite para la renovación de la residencia de Carlos Ramón González

Dos documentos son la prueba clave de que Carlos Ramón González recibió ayuda del Gobierno Nacional para la renovación del trámite de su residencia en Nicaragua. Una carta enviada por la Embajada de Colombia al Ministerio de Relaciones Exteriores deja en evidencia la solicitud para regular el estado migratorio del exfuncionario.

"Conforme a lo dialogado en pasadas reuniones en relación al estatus de residente del señor Carlos Ramón González. El cual se encuentra en Nicaragua desde el 5 de noviembre del año 2024 y que desde esa fecha no ha salido del país".

"Solicitamos apoyo del Ministerio de Migración y Extranjería para regularizar el estado migratorio, se renueve la residencia del compañero González, toda vez que esta misma está para vencer el próximo 14 de junio de 2025".

La carta enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua

La respuesta de Nicaragua a la solicitud sobre Carlos Ramón González

A través de un segundo documento, el Ministerio del Interior de la República de Nicaragua dio trámite a la solicitud sobre la residencia de Carlos Ramón González, indicando que debía presentarse en la ventanilla de Migración en Managua para pagar los trámites correspondientes.

El exfuncionario habría pagado 56 dólares para adelantar este trámite. Las fechas son importantes, pues la carta del Gobierno Nacional del 21 de mayo, el mismo día en el que fue imputado por la Fiscalía General de la Nación.

Reacción de excancilleres y funcionarios sobre el trámite por Carlos Ramón González

Gabriel Vallejo - director del Centro Democrátrico

Con la complicidad de un régimen dictatorial como el de Daniel Ortega en Nicaragua. Gustavo Petro se burla de Colombia y la justicia colombiana. Yo sí quisiera ver a los mayores responsables del mayor escándalo de corrupción de este gobierno tras las rejas.

Marta Lucía Ramírez - exvicepresidenta de Colombia

Eso se llama obstrucción a la justicia y eso es un delito que hace responsable a todos los funcionarios que intervengan, de la Cancillería, del Departamento Administrativo de la Presidencia y hasta el propio presidente.

Juan Carlos Pinzón - exembajador de Colombia en Estados Unidos