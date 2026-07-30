De la Espriella anunció endurecimiento de penas tras el crimen de María Camila Potosí

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, se pronunció sobre el asesinato de María Camila Potosí, la joven de 21 años que estaba embarazada y cuyo caso generó una ola de indignación en Colombia.

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A través de su cuenta en X, aseguró que instruirá a su gabinete para promover un endurecimiento de las penas contra quienes cometan crímenes contra niños y mujeres, con el propósito de que los responsables "no vuelvan a ver la libertad mientras vivan".

La reacción del mandatario electo se produjo luego de que las autoridades avanzaran en la investigación del caso. María Camila Potosí había desaparecido el 16 de julio y posteriormente fue hallada sin vida en una zona rural de Cali.

Días después, gracias a la colaboración de uno de los capturados, fue encontrado el cadáver que podría corresponder a la bebé de ocho meses de gestación, cuyos restos fueron trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal para su identificación.

¿Qué dijo De la Espriella sobre el crimen de María Camila Potosí?

En su mensaje, el presidente electo expresó una fuerte condena por lo ocurrido. "Defiendo la vida, defiendo a la mujer y considero que los niños son sagrados. Quienes cometieron esta barbarie no merecen llamarse humanos", escribió en X.

Asimismo, anunció que dará instrucciones a sus ministros designados para que su administración lidere una iniciativa de endurecimiento de las penas contra asesinos y abusadores de niños.

Según indicó, el objetivo es garantizar una pronta justicia y evitar que quienes sean responsables de este tipo de delitos recuperen la libertad. También afirmó que la prevención debe ser prioritaria y que la pena más severa debe convertirse en un mecanismo "disuasorio" frente a estos crímenes.

¿Cómo avanza la investigación por el asesinato de María Camila Potosí?

La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Policía Nacional, confirmó la captura de cinco personas presuntamente involucradas en el asesinato de María Camila Potosí. Entre ellas se encuentra Yulieth Angulo, señalada como la persona que conducía la motocicleta en la que la joven fue vista por última vez.

Los capturados serán presentados la justicia y enfrentarán cargos por secuestro, desaparición forzada, feminicidio agravado y ocultamiento de elemento material probatorio.

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, calificó el caso como un crimen que conmocionó a la ciudad y al país, rechazó cualquier forma de violencia contra las mujeres y destacó el trabajo conjunto entre la Fiscalía y la Policía Nacional para esclarecer los hechos.