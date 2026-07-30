Video revela el momento del brutal ataque con arma blanca a estudiante en la Universidad Nacional

El video del ataque con arma blanca en la Universidad Nacional revela el angustiante momento en que un representante estudiantil es agredido por varios encapuchados al interior de uno de los edificios del campus. Las imágenes, conocidas en exclusiva por Noticias RCN, muestran el episodio de violencia que dejó a tres estudiantes heridos y que motivó un pronunciamiento de la institución.

¿Qué muestra el video del ataque en la Universidad Nacional?

De acuerdo con el registro audiovisual, el representante estudiantil fue atacado por varios encapuchados que portaban armas blancas. Según el testimonio entregado por la víctima, la agresión ocurrió cuando intentó retirar una pancarta instalada en el lugar.

El estudiante habló con nuestro periodista Miguel Cruz, donde reveló que una chaqueta de cuero que llevaba puesta evitó que las consecuencias fueran aún más graves, pues, según afirmó, logró protegerlo de ocho puñaladas.

En la historia clínica aparecen dos puñaladas, una en el brazo y otra en la pierna, pero se pueden contar en el video cómo las lanzaban indiscriminadamente.

¿Qué se sabe de los estudiantes heridos y de la respuesta de la Universidad Nacional?

El representante estudiantil permanecerá incapacitado durante siete días como consecuencia de las lesiones. Entretanto, uno de sus compañeros deberá permanecer bajo observación médica durante 40 días. Aunque ambos sobrevivieron al ataque, el estudiante aseguró que ahora teme por su vida y por la seguridad de su familia.

Frente a estos hechos, la Universidad Nacional rechazó la agresión y solicitó a las autoridades competentes identificar a los responsables del ataque. La institución señaló que el hecho atentó contra la vida de varios estudiantes y confirmó que tres personas resultaron heridas con armas cortopunzantes.