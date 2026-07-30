¡Qué baile! Santa Fe goleó a Caracas y ya conoce rival en los octavos de la Sudamericana

Independiente Santa Fe goleó 3-0 a Caracas FC este jueves 30 de julio en Venezuela y selló su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 con un contundente 5-0 en el marcador global y ahora, el equipo bogotano tendrá como próximo rival a River Plate.

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Independiente Santa Fe confirmó su buen momento internacional y no dejó espacio para la sorpresa. Después del triunfo 2-0 en Bogotá, el conjunto cardenal volvió a imponerse sobre Caracas FC, esta vez como visitante, para asegurar su paso a los octavos de final de la Copa Sudamericana con una de las actuaciones más sólidas de la serie.

El cuadro 'cardenal' controló el compromiso desde el inicio y encontró la ventaja en el segundo tiempo gracias a Nahuel Bustos, quien abrió el marcador al minuto 55.

La superioridad de los bogotanos se amplió a los 77 minutos con un autogol de Ángel Figueroa, mientras que Franco Fagúndez cerró la goleada cinco minutos después.

¿Cómo fue la clasificación de Santa Fe a los octavos de final?

Santa Fe llegó a Venezuela con una ventaja importante tras el 2-0 conseguido en el estadio El Campín. Sin embargo, lejos de defender el resultado, el conjunto colombiano salió a buscar el partido y terminó imponiendo condiciones.

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El primer gol llegó por intermedio de Nahuel Bustos, quien aprovechó una oportunidad dentro del área para romper el cero. Posteriormente, un desafortunado desvío de Ángel Figueroa aumentó la diferencia y dejó prácticamente sentenciada la eliminatoria.

La fiesta cardenal se completó con la anotación de Franco Fagúndez, que decretó el 3-0 en Caracas y un 5-0 en el global, reflejando la superioridad del equipo colombiano durante los dos encuentros.

¿Cuándo jugará Santa Fe contra River Plate?

Con la clasificación asegurada, Independiente Santa Fe ya conoce a su próximo rival. En los octavos de final enfrentará a River Plate, equipo que avanzó directamente tras terminar primero de su grupo.

La serie comenzará el 12 de agosto en el estadio El Campín, mientras que el compromiso de vuelta se disputará el 19 de agosto en el estadio Más Monumental de Buenos Aires.

River llega a esta fase tras caer 1-0 ante Gimnasia y con Eduardo Coudet en medio de la polémica por los regulares resultados deportivos.

Santa Fe, por su parte, afrontará uno de los mayores retos de la temporada con el impulso de haber eliminado con autoridad a Caracas y demostrar que puede competir frente a uno de los gigantes del continente.