Murió la esperanza: abuela de Alahia pide darle cristiana sepultura tras el hallazgo del cuerpo

En Cali, la búsqueda de la pequeña Alahia terminó en tragedia. La bebé fue encontrada sin vida en una zona boscosa de la capital vallecaucana, a escasos metros del lugar donde días antes había sido hallado el cuerpo de su madre, María Camila Potosí, quien estaba embarazada al momento de su desaparición.

La familia Potosí Gómez vivió 14 días de angustia desde que el 16 de julio se reportó la desaparición de María Camila. El 20 de julio fue hallado su cuerpo y, diez días después, gracias a la confesión de uno de los capturados, las autoridades localizaron los restos de la bebé.

Dolor y esperanza truncada

“Con las capturas teníamos la esperanza de que la bebé estuviera viva, de tenerla en nuestros brazos. Pero ahora solo nos queda darle cristiana sepultura”, expresó Alba Rubí Gómez, madre de María Camila, en diálogo con Noticias RCN.

La confirmación del hallazgo cerró un capítulo marcado por la incertidumbre y el dolor. La familia esperaba que Alahia sobreviviera, pero la realidad fue devastadora: murieron María Camila, murió Alaia y con ellas la esperanza de sus seres queridos.

Cinco capturas y audiencias pendientes

La Fiscalía confirmó la captura de cinco personas vinculadas al crimen, entre ellas Juliet Agudelo, señalada de fingir un embarazo y de haber contratado a cuatro hombres con antecedentes penales para asesinar a María Camila. Según las autoridades, dos de los detenidos intentaban tramitar pasaportes para salir del país.

La audiencia de imputación de cargos se realizaría este viernes, mientras Medicina Legal confirma plenamente la identidad de la bebé. La Policía indicó que los capturados permanecen bajo custodia y serán procesados por los delitos que se les atribuyan en este macabro caso.