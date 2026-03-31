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Que el MinHacienda se retire de la junta no afecta la toma de decisiones: ex codirector del Banco de la República

De acuerdo con las leyes que rigen al ente emisor, el gerente y los cinco codirectores pueden seguir deliberando y tomando decisiones sin que el Gobierno se siente a la mesa.

Noticias RCN

marzo 31 de 2026
09:06 p. m.
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El anuncio del ministro de Hacienda, Germán Ávila, de retirarse de la junta directiva del Banco de la República no afecta la toma de decisiones del ente emisor.

Así lo dio a conocer Néstor Humberto Martínez, quien fue codirector del banco central y estuvo encargado de redactar las leyes por las que se rige y llevarían al ministro Ávila a incurrir en una falta disciplinaria si no acude a las sesiones:

“Si el ministro de Hacienda no asiste, hay que aplicar la excepción de inconstitucionalidad y los cinco codirectores y el gerente del banco pueden deliberar y pueden seguir tomando decisiones. Que quede claro: la junta del Banco de la República no puede declararse en receso hasta cuando vuelva el Gobierno a sentarse en la mesa”, señaló Martínez y advirtió que la junta directiva merece respeto del Gobierno Nacional.

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En desacuerdo sobre la tasa de interés:

Ávila realizó el anuncio tras abandonar la sesión que la junta adelantaba el martes, 31 de marzo, en la que se tomó la decisión de subir la tasa de interés a partir del 1 de abril.

En sus palabras, “el Gobierno no va a validar la decisión que allí se tomó y por eso” se retiró de la “reunión de la junta directiva” y de la junta misma. Pero eso no es todo.

Según Ávila, “el Gobierno estableció una distancia clara y determinante” del ente emisor, a raíz de su decisión mayoritaria de subir la tasa de interés en 100 puntos básicos (pb) por segunda vez en lo que va de 2026, pasando de 10,25% a 11,25%.

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Gerente del Banco de la República rechazó las declaraciones del ministro de Hacienda:

La decisión de Ávila se trata de un hecho sin precedentes, que dejó solo al gerente del banco central, Leonardo Villar, en una rueda de prensa en la que, históricamente, su figura ha estado acompañada por la del ministro de Hacienda.

En declaraciones entregadas a la prensa rechazó las declaraciones de Ávila, en las que sugería que los miembros de la junta directiva tomaban decisiones basados en sus intereses propios: “Es un no rotundo a la acusación de que hay intereses particulares detrás de una decisión que se ha tomado para cumplir con un mandato constitucional”.

Y recordó que los integrantes de la junta directiva del banco no tienen jefes “con excepción de un miembro de la junta, que es el ministro de Hacienda, que claro que tiene un jefe al que reporta y representa en la junta, y es el presidente de la República”.

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