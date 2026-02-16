Declaran alerta amarilla en Manizales por lluvias extremas: hay suelos saturados y riesgo de deslizamientos

La ciudad de Manizales fue declarada en alerta amarilla debido a la saturación crítica de los suelos, producto de la intensa temporada de lluvias que ha golpeado al municipio durante febrero.

La medida se fundamenta en los registros de la Red de Estaciones Hidrometeorológicas, que evidencian acumulados que superan los promedios históricos y eventos extremos de precipitación de hasta 50 milímetros en menos de una hora.

Las autoridades advierten que la sobrecarga del terreno incrementa el riesgo de deslizamientos e inundaciones en distintos sectores.

¿Por qué declararon en alerta amarilla a Manizales?

Los reportes técnicos indican que las estaciones ubicadas en Hospital de Caldas, Niza, Chec, Alcázares, El Carmen, Emas, Bosques del Norte y Maltería ya superaron los 200 milímetros de lluvia acumulada en un periodo inferior a 25 días.

A esto se suma la estación de La Palma, que registra 300 milímetros de precipitación, una cifra que evidencia el alto nivel de saturación del suelo en la ciudad.

Ante este panorama, equipos de geólogos e ingenieros intensificaron las inspecciones en áreas con tratamiento geotécnico, con el objetivo de identificar grietas, filtraciones o señales de inestabilidad que puedan derivar en movimientos en masa.

Alcalde de Manizales habló de la emergencia que se vive por las lluvias

El alcalde Jorge Eduardo Rojas explicó que el aumento en la intensidad de las lluvias obligó a convocar un comité extraordinario para evaluar la situación y tomar decisiones preventivas.

En los últimos días, especialmente en este mes de febrero, se puso más fuerte la intensidad de las lluvias y hemos tenido días que han caído 30, 40 y 50 mm de lluvias en intensidades o más bien en tiempos de menos de 1 hora y por eso hicimos este comité porque muchas de las estaciones hidrometeorológicas de la ciudad ya superaron los 200 mm de lluvias en menos de 25 días. La estación del Hospital de Caldas de Niza, el observatorio vulcanológico, la del Carmen, posgrados, bosques del norte, Yarumo, Niza y más, están por encima de 200 mm de lluvia y la estación de La Palma tiene 300 mm de lluvia. Es por eso que el comité ha determinado declarar la alerta amarilla en el municipio de Maizales por lluvias, por posibles deslizamientos e inundaciones en algunos sectores.

Las autoridades también hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para evitar arrojar basuras en laderas o cerca de los imbornales. El taponamiento de la red de aguas lluvias reduce la capacidad hidráulica, genera colmatación y puede desencadenar colapsos de taludes y deslizamientos.

Además, pidieron reportar de inmediato cualquier señal de alerta, como grietas en laderas o afectaciones en vías cercanas a pendientes. Para ello, están habilitadas la línea 123, la 119 del Cuerpo Oficial de Bomberos y la 116 de Aguas de Manizales.