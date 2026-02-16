CANAL RCN
Colombia

Defensoría alerta sobre el ataque registrado contra la Casa de la Mujer en Bogotá: “Envía un mensaje”

La Casa de la Mujer denuncia el robo de información y archivos institucionales en su sede.

Foto: montaje realizado con imágenes de Freepik y la Alcaldía de Bogotá
Foto: montaje realizado con imágenes de Freepik y la Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

febrero 16 de 2026
09:20 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Con gran preocupación se refirió la Defensoría del Pueblo al robo y vandalismo registrados en las instalaciones de la Casa de la Mujer en Bogotá, durante el fin de semana.

Según denunció este espacio de atención a mujeres víctimas de las distintas formas de violencia en la ciudad, al ingresar a la sede a primera hora del lunes, 16 de febrero, sus empleados encontraron que había sido violentada y lo más grave es que:

“Se llevaron los computadores, el sistema de comunicaciones, la central de información de la oficina, revisaron el archivo impreso de la organización, discos duros portátiles con backups. Además, cortaron el sistema eléctrico”.

Capacidad de atención en comisarías de familia en Bogotá se duplicó: atenderán a víctimas de violencia hasta las 11:00 p.m.
RELACIONADO

Capacidad de atención en comisarías de familia en Bogotá se duplicó: atenderán a víctimas de violencia hasta las 11:00 p.m.

Defensoría advierte que es un mensaje intimidatorio contra las mujeres y quienes defienden sus derechos:

De acuerdo con la entidad, en cabeza de Iris Marín Ortiz, “este ataque no solo vulnera a una organización feminista, sino que envía un mensaje intimidatorio contra quienes trabajan por la igualdad y la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación, incluidas las basadas en género”.

La Casa de la Mujer que, de momento, mantiene únicamente sus comunicaciones vía móvil, denunció el robo de información y archivos institucionales e hizo un llamado a las autoridades, exigiendo una respuesta rápida tras lo ocurrido en sus instalaciones:

“Agradecemos de antemano la solidaridad de quienes han confiado en que el país puede ser distinto para las mujeres”.

Línea de atención para víctimas de violencia familiar en Bogotá atendió 12.000 llamas en 2025: está habilitada 24/7
RELACIONADO

Línea de atención para víctimas de violencia familiar en Bogotá atendió 12.000 llamas en 2025: está habilitada 24/7

Defensoría pide mayor seguridad en la Casa de la Mujer:

Aunque el caso ya está en manos de la Fiscalía, desde la Defensoría solicitaron a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y al Ministerio del Interior reforzar las medidas de seguridad en la Casa de la Mujer.

Además, la entidad reiteró su “compromiso con la prevención de la violencia, el acceso a la justicia y la protección integral de las mujeres y de quienes defienden sus derechos”, en un momento de incertidumbre y preocupación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Indígenas

Funcionarios denunciaron que estuvieron “secuestrados” por horas en el CAN tras protesta indígena: ¿qué pasó?

Lluvias En Colombia

Medellín hace un llamado a dejar de verter residuos en quebradas ante el riesgo por desbordamientos: han impuesto 78 multas

Elecciones en Colombia

Fracturas en Partido Oxígeno, Nuevo Liberalismo y Cambio Radical, a semanas de las elecciones

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy 16 de febrero de 2026

¡Se revelaron los primeros ganadores de esta semana tras el sorteo del Super Astro Luna del 16 de febrero! Descubra el resultado exacto aquí.

Benfica

Benfica vs. Real Madrid, playoffs de la Champions League: fecha, hora y canal para ver

Benfica recibe a Real Madrid por la ida de los playoffs de la Champions League. Prográmese para el partido.

La casa de los famosos

El Jefe tomó decisión tras escándalo entre Juanda Caribe y Alexa Torres en la Casa de los Famosos

Estados Unidos

VIDEO | Se registró balacera en pleno partido de hockey en Rhode Island: hay muertos y heridos

EPS

Exgerente de Emssanar habría permitido usar recursos de la salud para saldar millonaria condena