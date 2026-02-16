Defensoría alerta sobre el ataque registrado contra la Casa de la Mujer en Bogotá: “Envía un mensaje”

Con gran preocupación se refirió la Defensoría del Pueblo al robo y vandalismo registrados en las instalaciones de la Casa de la Mujer en Bogotá, durante el fin de semana.

Según denunció este espacio de atención a mujeres víctimas de las distintas formas de violencia en la ciudad, al ingresar a la sede a primera hora del lunes, 16 de febrero, sus empleados encontraron que había sido violentada y lo más grave es que:

“Se llevaron los computadores, el sistema de comunicaciones, la central de información de la oficina, revisaron el archivo impreso de la organización, discos duros portátiles con backups. Además, cortaron el sistema eléctrico”.

Defensoría advierte que es un mensaje intimidatorio contra las mujeres y quienes defienden sus derechos:

De acuerdo con la entidad, en cabeza de Iris Marín Ortiz, “este ataque no solo vulnera a una organización feminista, sino que envía un mensaje intimidatorio contra quienes trabajan por la igualdad y la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación, incluidas las basadas en género”.

La Casa de la Mujer que, de momento, mantiene únicamente sus comunicaciones vía móvil, denunció el robo de información y archivos institucionales e hizo un llamado a las autoridades, exigiendo una respuesta rápida tras lo ocurrido en sus instalaciones:

“Agradecemos de antemano la solidaridad de quienes han confiado en que el país puede ser distinto para las mujeres”.

Defensoría pide mayor seguridad en la Casa de la Mujer:

Aunque el caso ya está en manos de la Fiscalía, desde la Defensoría solicitaron a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y al Ministerio del Interior reforzar las medidas de seguridad en la Casa de la Mujer.

Además, la entidad reiteró su “compromiso con la prevención de la violencia, el acceso a la justicia y la protección integral de las mujeres y de quienes defienden sus derechos”, en un momento de incertidumbre y preocupación.