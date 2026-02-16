Resultado Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy 16 de febrero de 2026

La expectativa volvió a sentirse en miles de hogares colombianos con la realización de una nueva edición del Súper Astro Luna, uno de los sorteos nocturnos más seguidos por quienes disfrutan probar suerte con números y signos del zodiaco.

Cada jornada representa una oportunidad distinta para quienes, con un número especial en mente o una corazonada, deciden participar en este tradicional juego de azar.

Con el paso de las horas, la atención se concentró en el momento clave de la noche, cuando finalmente se reveló la combinación que marcó la suerte de la jornada.

¿Quiénes fueron los ganadores del Super Astro Luna en esta ocasión? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 16 de febrero de 2026

Después de que las balotas se detuvieron, la presentadora del Super Astro Luna confirmó que la combinación ganadora fue:

Número ganador: 1860.

Signo zodiacal: Libra.

Lo que se necesita saber sobre el Super Astro Luna

El Súper Astro Luna se ha consolidado como uno de los juegos más consultados en Colombia, especialmente por quienes disfrutan de la emoción que trae el cierre del día.

El formato es sencillo: los participantes eligen un número de cuatro cifras y uno o los doce signos zodiacales, esperando acertar ambos para acceder al premio mayor (42.000 veces lo apostado), que puede multiplicar significativamente el valor apostado.

Sin embargo, también se otorgan los siguientes dos premios:

1.000 veces lo apostado por acertar el signo y los primeros tres números de izquierda a derecha.

100 veces lo apostado por acertar el signo y los dos primeros números de izquierda a derecha.

Recuerde que el próximo sorteo del Super Astro Luna será el 17 de febrero de 2026, también a las 10:50 de la noche, y que usted podrá consultar el resultado exacto aquí en Noticias RCN.