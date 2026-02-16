CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy 16 de febrero de 2026

¡Se revelaron los primeros ganadores de esta semana tras el sorteo del Super Astro Luna del 16 de febrero! Descubra el resultado exacto aquí.

Foto: Super Astro Luna y Freepik.

Noticias RCN

febrero 16 de 2026
10:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La expectativa volvió a sentirse en miles de hogares colombianos con la realización de una nueva edición del Súper Astro Luna, uno de los sorteos nocturnos más seguidos por quienes disfrutan probar suerte con números y signos del zodiaco.

Cada jornada representa una oportunidad distinta para quienes, con un número especial en mente o una corazonada, deciden participar en este tradicional juego de azar.

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy domingo 15 de febrero de 2026
RELACIONADO

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy domingo 15 de febrero de 2026

Con el paso de las horas, la atención se concentró en el momento clave de la noche, cuando finalmente se reveló la combinación que marcó la suerte de la jornada.

¿Quiénes fueron los ganadores del Super Astro Luna en esta ocasión? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 16 de febrero de 2026

Después de que las balotas se detuvieron, la presentadora del Super Astro Luna confirmó que la combinación ganadora fue:

Número ganador: 1860.
Signo zodiacal: Libra.

Lo que se necesita saber sobre el Super Astro Luna

El Súper Astro Luna se ha consolidado como uno de los juegos más consultados en Colombia, especialmente por quienes disfrutan de la emoción que trae el cierre del día.

El formato es sencillo: los participantes eligen un número de cuatro cifras y uno o los doce signos zodiacales, esperando acertar ambos para acceder al premio mayor (42.000 veces lo apostado), que puede multiplicar significativamente el valor apostado.

Sin embargo, también se otorgan los siguientes dos premios:

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy sábado 14 de febrero de 2026
RELACIONADO

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy sábado 14 de febrero de 2026

  • 1.000 veces lo apostado por acertar el signo y los primeros tres números de izquierda a derecha.
  • 100 veces lo apostado por acertar el signo y los dos primeros números de izquierda a derecha.

Recuerde que el próximo sorteo del Super Astro Luna será el 17 de febrero de 2026, también a las 10:50 de la noche, y que usted podrá consultar el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Finanzas personales

Así quedó el recargo del aeropuerto y la unidad por cada cien metros en los taxis para 2026

Salario mínimo

Minhacienda prepara paquete de medidas para pymes por aumento del salario mínimo

RUT

Estos son los casos únicos donde la DIAN le puede cancelar el RUT en 2026

Otras Noticias

EPS

Así reaccionaron el presidente Petro y el ministro de Salud a la muerte del pequeño Kevin

Kevin Acosta, de 7 años, falleció tras no recibir a tiempo los medicamentos de la intervenida Nueva EPS para tratarlo por su hemofilia.

Cuba

Trump califica a Cuba como una “nación fallida” y descarta cambio de régimen

El presidente de Estados Unidos presiona a La Habana para alcanzar un acuerdo diplomático en medio de una profunda emergencia económica y humanitaria en la isla.

Benfica

Benfica vs. Real Madrid, playoffs de la Champions League: fecha, hora y canal para ver

La casa de los famosos

El Jefe tomó decisión tras escándalo entre Juanda Caribe y Alexa Torres en la Casa de los Famosos

EPS

Exgerente de Emssanar habría permitido usar recursos de la salud para saldar millonaria condena