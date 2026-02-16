CANAL RCN
Colombia Video

Funcionarios denunciaron que estuvieron “secuestrados” por horas en el CAN tras protesta indígena: ¿qué pasó?

Trabajadores aseguran que no pudieron salir de sus oficinas y que incluso hubo agresiones.

Noticias RCN

febrero 16 de 2026
09:09 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una jornada tensa vivió en los edificios del Centro Administrativo Nacional (CAN), en Bogotá, donde comunidades indígenas provenientes del Cauca bloquearon los accesos y mantuvieron durante varias horas a funcionarios públicos dentro de sus lugares de trabajo.

VIDEO | Mujer denunció haber sido golpeada en sus partes íntimas dentro de un almacen en Bogotá
RELACIONADO

VIDEO | Mujer denunció haber sido golpeada en sus partes íntimas dentro de un almacen en Bogotá

Mientras los trabajadores aseguran que estuvieron retenidos contra su voluntad y que se sintieron “secuestrados”, los manifestantes sostienen que la protesta responde al incumplimiento del Gobierno Nacional frente a un pliego de 19 puntos que, según afirman, no ha sido atendido.

Funcionarios denunciaron "secuestro" por horas en el CAN tras protesta indígena

De acuerdo con los testimonios, la situación comenzó sobre las 9:00 de la mañana. Los empleados habían llegado con normalidad a sus oficinas cuando se encontraron con que no podían salir.

Luis Parra, funcionario del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), relató lo ocurrido:

Llegamos normalmente a trabajar y sobre las 9 de la mañana resulta que estábamos prácticamente secuestrados.

En medio del bloqueo, algunos trabajadores intentaron salir por motivos personales y de salud. Rafael Segura, también funcionario del Dane, explicó que sufrió una descompensación y necesitaba un medicamento.

Y se me bajó el azúcar y estoy buscando pedir un medicamento para nivelarme el azúcar y no puedo, o sea que estoy secuestrado.

Macabro hallazgo en Cali: cabezas humanas aparecieron en bolsas plásticas
RELACIONADO

Macabro hallazgo en Cali: cabezas humanas aparecieron en bolsas plásticas

Según lo reportado, cerca de 1.500 funcionarios se vieron afectados por la situación. En los exteriores de los edificios, los manifestantes realizaron actos de protesta, bailes y expresiones culturales, mientras mantenían una cadena humana que impedía la libre circulación.

Durante la jornada también se registraron agresiones. Una mujer fue sujetada por el cabello cuando intentaba escapar del lugar, en medio de la tensión que se vivía.

Desde la Alcaldía de Bogotá señalaron que la situación supera sus competencias. Miguel Silva, secretario general del Distrito, manifestó:

Se sale de las competencias de la Alcaldía Mayor de Bogotá, nosotros hemos hecho acompañamiento pero sí es necesario que el Gobierno Nacional vaya y hable directamente, pero también le dé la instrucción a la Policía de actuar.

¿Por qué estaban protestando los indígenas?

Alex Mina, vocero de la comunidad del Cauca, explicó el alcance de las exigencias:

El pliego tiene 19 puntos, digamos que hay unos temas centrales llamados mangos bajitos, que son temas que sin necesidad de hacer procesos de convenios, etc., se pueden sacar adelante.

Hacia las 2:00 de la tarde se les prometió a los manifestantes una reunión. Sin embargo, según el Distrito, el Gobierno Nacional no llegó en ese momento.

La situación se extendió hasta aproximadamente las 4:30 p.m., cuando finalmente se permitió la entrada y salida de las personas, tras el anuncio de que se establecería una mesa de concertación.

Al cierre de la jornada, el acceso quedó restablecido, pero las comunidades indígenas anunciaron que continuarán en Bogotá mientras esperan respuestas concretas a sus exigencias.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Lluvias En Colombia

Medellín hace un llamado a dejar de verter residuos en quebradas ante el riesgo por desbordamientos: han impuesto 78 multas

Elecciones en Colombia

Fracturas en Partido Oxígeno, Nuevo Liberalismo y Cambio Radical, a semanas de las elecciones

Bogotá

VIDEO | Mujer denunció haber sido golpeada en sus partes íntimas dentro de un almacen en Bogotá

Otras Noticias

Benfica

Benfica vs. Real Madrid, playoffs de la Champions League: fecha, hora y canal para ver

Benfica recibe a Real Madrid por la ida de los playoffs de la Champions League. Prográmese para el partido.

La casa de los famosos

El Jefe tomó decisión tras escándalo entre Juanda Caribe y Alexa Torres en la Casa de los Famosos

Esto fue lo que definió el Jefe tras la pelea entre los dos participantes.

Salario mínimo

Minhacienda prepara paquete de medidas para pymes por aumento del salario mínimo

Estados Unidos

VIDEO | Se registró balacera en pleno partido de hockey en Rhode Island: hay muertos y heridos

EPS

Exgerente de Emssanar habría permitido usar recursos de la salud para saldar millonaria condena