Funcionarios denunciaron que estuvieron “secuestrados” por horas en el CAN tras protesta indígena: ¿qué pasó?

Una jornada tensa vivió en los edificios del Centro Administrativo Nacional (CAN), en Bogotá, donde comunidades indígenas provenientes del Cauca bloquearon los accesos y mantuvieron durante varias horas a funcionarios públicos dentro de sus lugares de trabajo.

Mientras los trabajadores aseguran que estuvieron retenidos contra su voluntad y que se sintieron “secuestrados”, los manifestantes sostienen que la protesta responde al incumplimiento del Gobierno Nacional frente a un pliego de 19 puntos que, según afirman, no ha sido atendido.

Funcionarios denunciaron "secuestro" por horas en el CAN tras protesta indígena

De acuerdo con los testimonios, la situación comenzó sobre las 9:00 de la mañana. Los empleados habían llegado con normalidad a sus oficinas cuando se encontraron con que no podían salir.

Luis Parra, funcionario del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), relató lo ocurrido:

Llegamos normalmente a trabajar y sobre las 9 de la mañana resulta que estábamos prácticamente secuestrados.

En medio del bloqueo, algunos trabajadores intentaron salir por motivos personales y de salud. Rafael Segura, también funcionario del Dane, explicó que sufrió una descompensación y necesitaba un medicamento.

Y se me bajó el azúcar y estoy buscando pedir un medicamento para nivelarme el azúcar y no puedo, o sea que estoy secuestrado.

Según lo reportado, cerca de 1.500 funcionarios se vieron afectados por la situación. En los exteriores de los edificios, los manifestantes realizaron actos de protesta, bailes y expresiones culturales, mientras mantenían una cadena humana que impedía la libre circulación.

Durante la jornada también se registraron agresiones. Una mujer fue sujetada por el cabello cuando intentaba escapar del lugar, en medio de la tensión que se vivía.

Desde la Alcaldía de Bogotá señalaron que la situación supera sus competencias. Miguel Silva, secretario general del Distrito, manifestó:

Se sale de las competencias de la Alcaldía Mayor de Bogotá, nosotros hemos hecho acompañamiento pero sí es necesario que el Gobierno Nacional vaya y hable directamente, pero también le dé la instrucción a la Policía de actuar.

¿Por qué estaban protestando los indígenas?

Alex Mina, vocero de la comunidad del Cauca, explicó el alcance de las exigencias:

El pliego tiene 19 puntos, digamos que hay unos temas centrales llamados mangos bajitos, que son temas que sin necesidad de hacer procesos de convenios, etc., se pueden sacar adelante.

Hacia las 2:00 de la tarde se les prometió a los manifestantes una reunión. Sin embargo, según el Distrito, el Gobierno Nacional no llegó en ese momento.

La situación se extendió hasta aproximadamente las 4:30 p.m., cuando finalmente se permitió la entrada y salida de las personas, tras el anuncio de que se establecería una mesa de concertación.

Al cierre de la jornada, el acceso quedó restablecido, pero las comunidades indígenas anunciaron que continuarán en Bogotá mientras esperan respuestas concretas a sus exigencias.