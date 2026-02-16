CANAL RCN
Internacional Video

VIDEO | Se registró balacera en pleno partido de hockey en Rhode Island: hay muertos y heridos

La Policía investiga si se trató de un hecho dirigido vinculado a una posible disputa familiar.

Valentina Bernal

febrero 16 de 2026
06:16 p. m.
Un tiroteo registrado en medio de un partido de hockey sobre hielo en Rhode Island dejó un saldo de tres personas muertas, incluido el sospechoso del ataque, y otras tres víctimas hospitalizadas en estado crítico.

El hecho ocurrió en la Dennis M. Lynch Arena, ubicada en Pawtucket, a pocos kilómetros de Providence.

Se registró balacera en pleno partido de hockey en Rhode Island

La información fue confirmada por la jefa de Policía de Pawtucket, Tina Goncalves, quien entregó detalles preliminares:

Al parecer se trató de un evento dirigido, que podría ser una disputa familiar.

La funcionaria no reveló detalles sobre la identidad del sospechoso ni las edades de los fallecidos, aunque indicó que aparentemente las dos víctimas eran adultas.

Las autoridades continúan trabajando en la reconstrucción de lo ocurrido dentro de la arena deportiva y avanzan en la toma de declaraciones a testigos para esclarecer la secuencia exacta de los hechos.

¿Cuántas víctimas dejó el tiroteo en el partido de hockey?

De acuerdo con lo que dijeron las autoridades, el ataque dejó tres personas fallecidas, entre ellas el presunto responsable.

Además, otras tres víctimas resultaron gravemente heridas y permanecen hospitalizadas en condición crítica.

