VIDEO | Mujer denunció haber sido golpeada en sus partes íntimas dentro de un almacen en Bogotá

Una mujer publicó un video en el que denuncia haber sido víctima de una agresión al interior de un almacén Alkosto ubicado sobre la carrera 30, en Bogotá.

Según su testimonio, los hechos ocurrieron mientras realizaba compras junto a su madre y su hermano menor de 10 años.

La denunciante explica que el altercado inició cuando pasaron junto a una mujer que estaba obstaculizando el paso con su carrito de compras. Su madre le preguntó si iba a avanzar para poder esperar y luego pasar.

De acuerdo con su relato, la mujer respondió de manera agresiva que pasaría “cuando se le diera la gana”.

La madre avanzó con el carrito y, según la versión de la víctima, apenas la rozó, hecho que, afirma, quedó registrado en las cámaras de seguridad. A partir de ese momento, la mujer comenzó a hacer comentarios clasistas y a cuestionar el lugar donde vivían.

Posteriormente llamó a su madre y le dijo que “una vieja le pegó”.

¿Cómo se desató la agresión contra la mujer?

Minutos después llegó otra mujer alterada preguntando qué había sucedido y detrás de ella un hombre, quien sería presuntamente el padre o la pareja sentimental de la primera involucrada.

La denunciante sostiene que el sujeto llegó directamente a insultarlas, llamándolas “ratas hijueputas”.

Ante la actitud que describe como intimidante y agresiva, decidió sacar su celular para grabar lo que estaba ocurriendo. Según su relato, el hombre le arrebató el teléfono de manera inmediata, lo lanzó lejos y comenzó a golpearla con patadas en la pierna, en la pelvis y en sus partes íntimas.

En medio de la tensión, la esposa del hombre intentó interponerse para evitar que continuara la agresión, pero, según la denunciante, hubo empujones y forcejeos.

Posteriormente, el hombre volvió a empujarla y se lanzó hacia su rostro, causándole un rasguño visible debajo del ojo.

Presunto agresor se defendió asegurando que había sido un robo

La mujer asegura que el menor de edad logró recuperar el celular del piso y que la grabación continuó, evidenciando no solo la agresión en su contra sino también el forcejeo entre el hombre y su esposa.

Afirma que el agresor continuó insultándola y acusándola de ladrona, al igual que a su madre, todo frente a su hermano de 10 años. Señala que las patadas fueron fuertes y que actualmente presenta un hematoma considerable y dificultades para caminar.

También manifestó que considera lo ocurrido una agresión sexual, al indicar que el hombre la golpeó reiteradamente en sus partes íntimas sin su consentimiento.

La denunciante sostiene que en el almacén no se activó ningún protocolo de atención ni hubo intervención inmediata para frenar la agresión. Indica que solo una enfermera acompañó a su hermano, pero que nadie le preguntó por su estado ni por lo sucedido.

Relata además que durante el forcejeo sus gafas cayeron al suelo y que el establecimiento no la ayudó a encontrarlas, pese a que tiene problemas de visión.

¿Qué pasó con las personas que estaban en el lugar?

En contraste, asegura que el almacén sí colaboró con la otra mujer cuando esta afirmó que le habían robado una candonga. Según la denunciante, en las cámaras se evidenciaría que la mujer apareció después con el objeto en la mano, el cual se habría caído durante el forcejeo.

Sobre la intervención policial, la mujer afirma que los uniformados llegaron tras el llamado de personas presentes y no por gestión del almacén. Sin embargo, denuncia que los agentes trataron el caso como una riña y le dijeron que debía “ser más tolerante” y calmarse.

Según su versión, los policías le advirtieron que podrían capturarla junto con su madre y llevarlas a la URI, pese a que ella estaba sangrando del rostro y tenía heridas en las manos, producto de intentar evitar los golpes.

Asegura que le indicaron que debía lavarse la sangre y grabar un video desistiendo de la denuncia si no quería ser capturada.

Finalmente, la mujer solicitó apoyo para identificar al hombre, ya que no cuenta con sus datos personales, con el fin de iniciar un proceso penal. También manifestó que no solo fue vulnerada por el agresor, sino por las autoridades que, según ella, estaban llamadas a protegerla.