CANAL RCN
Colombia

Alerta naranja en el volcán Puracé por incremento de actividad sísmica y emisiones de ceniza

El Servicio Geológico Colombiano elevó nivel de alerta por registros máximos en temperatura, gases y energía sísmica del volcán.

Alerta naranja en el volcán Puracé por incremento de actividad sísmica y emisiones de ceniza
Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

agosto 01 de 2026
04:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este sábado 1 de agosto el Servicio Geológico Colombiano (SGC) elevó el nivel de alerta del volcán Puracé de amarilla a naranja, tras detectar cambios significativos en su actividad.

La decisión se basa en el aumento de la energía sísmica y el incremento en la temperatura de las emisiones, aunque esto no significa que la erupción vaya a ocurrir de manera inminente.

Estos son los rostros de los terroristas detrás del atroz atentado con carro bomba en Cúcuta
RELACIONADO

Estos son los rostros de los terroristas detrás del atroz atentado con carro bomba en Cúcuta

"Los parámetros monitoreados registran cambios significativos principalmente en el aumento de la energía de los sismos que se localizan 1 km debajo del cráter del volcán Puracé , así como el aumento en otros parámetros monitoreados, como la temperatura de las emisiones de ceniza y la emisión de gases a la atmosfera".

Desde el 20 de julio, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán ha registrado un incremento sostenido en la actividad del volcán. Las columnas de gas y ceniza han alcanzado hasta 3,400 metros sobre la cima del volcán, con temperaturas estimadas de alrededor de 140 °C.

Esta es la tercera vez en poco más de un año que el volcán alcanza el nivel de alerta naranja. Las más recientes fueron entre el 29 de noviembre de 2025 y el 22 de enero de 2026, cuando se registraron emisiones de ceniza que no se observaban desde 1977.

SGC insta a las comunidades de la zona estar atentas a la información oficial

Las autoridades piden a las comunidades que habitan en el área de influencia del volcán estar atentas a la información brindada por el Servicio Geológico. Además recomendó no acercarse a la parte alta de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, debido a que podrían ocurrir emisiones súbitas de gases y ceniza.

"Mientras se mantiene el estado de alerta naranja es posible que se presenten variaciones temporales en los niveles de actividad del volcán".

Los municipios en zona de amenaza son Puracé, Popayán y Sotará, en Cauca, donde habitan principalmente comunidades indígenas kokonuko, Páez y misak, además de población campesina. En caso de erupción considerable, estas poblaciones podrían enfrentar flujos piroclásticos y lahares o flujos de lodo.

"Nos encontramos trabajando articuladamente con las comunidades y las diferentes instituciones que hacen parte del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para lograr una toma de decisiones informada", afirmó Julio Fierro Morales, director general del SGC.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gustavo Petro

Gobierno Petro acelera decretos, contratos y nombramientos a días de finalizar su mandato

Cali

Revelan cuánto les pagaría la mujer de la moto a los asesinos de Camila Potosí para sacarle a su bebé

Asesinatos en Colombia

Mujer de 77 años habría sido asesinada por su propio hijo en Medellín: ¿qué se sabe del caso?

Otras Noticias

Ciberseguridad

Tome nota: Así funcionará la nueva alerta en celulares para detectar llamadas de estafa

Ante la creciente de estafas por celular, la nueva regulación ayudará a detectarlas en los dispositivos de los colombianos.

Fútbol

Jorge Luis Pinto no se guardó nada sobre la continuidad de James Rodríguez en la Selección Colombia

El ex DT de la tricolor fue certero sobre el futuro del 10 en el combinado nacional.

Tecnología

¿Mac o Windows? Estudio revela cuál reporta más amenazas digitales

Perú

El expresidente de Perú, Ollanta Humala, salió de la cárcel tras la anulación de su condena

Cuidado personal

¿Cómo quitar manchas difíciles en la ropa blanca? Trucos caseros que no fallan